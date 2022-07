Elon Musk ilmoitti vetäytyvänsä Twitter-kaupoista

Twitter on vastannut Muskille haastamalla tämän oikeuteen saattaakseen kaupat loppuun.

Uutisoimme keväällä uutispommista, kun Elon Musk ilmoitti ostavansa Twitterin reilun 41 miljardin euron hintaan. Sittemmin kaupan reitille on osunut kuoppa jos toinenkin ja nyt siitä aiotaan tehdä selvää tavalla tai toisella.

Musk ilmoitti perääntyvänsä kaupoista, koska Twitter ei ole toimittanut hänen peräänkuuluttamaansa selvitystä alustan spämmi- ja feikkitileistä. Musk uskoo erilaisten bottitilien ja vastaavien määrän olevan selvästi korkeampi, kuin Twitterin virallisesti ilmoittama alle 5 % tileistä. Twitter taas väittää kiven kovaan luvun pitävän paikkansa, mutta ei ole toimittanut Muskin pyytämää selvitystä.

Twitterin mukaan perääntyminen kaupoista ei luonnistu enää tässä vaiheessa ja on haastanut Muskin oikeuteen viedäkseen kaupat loppuun. Hauskana yksityiskohtana asiaa ajava lakitoimisto on sama, kuin ”myrkkypilleripuolustuksen” Muskin ostoaikeita vastaan suunnitellut. Musk kommentoi Twitterin twiittaamalla yllä näkyvän meemin, jossa käydään läpi kiistan vaiheet ja joka huipentuu siihen, että Twitterin on oikeudessa selvitettävä vihdoin bottitilien oikea tila.

Lähde: BBC