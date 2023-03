Ensimmäiset EU-hinnat AM5-kantaisille A620-emolevyille selvästi alle 100 euroa

Puolasta ja sloveniasta löytyneet hinnat MSI Pro A620M-E -emolevylle pyörivät veroineen 90 euron molemmin puolin.

AMD:n AM5-alusta on kerännyt osakseen kritiikkiä alustan päivityskustannuksista. Etenkin emolevytarjonnan hinnat ovat hirvittäneet kuluttajia, mutta edullisempaa on luvassa vielä virallisesti julkaisemattomaan A620-piirisarjaan perustuvien emolevyjen muodossa.

Nettiin on saatu nyt myös ensimmäiset suuntaa antavat hinnat, kun puolainen BuyIT ja slovenialainen Edis Computers ovat listanneet MSI:n Pro A620M-E -emolevyn verkkosivuillaan. BuyIT on listannut emolevyn 438,08 zlotyyn eli 93,62 euroon veroineen ja Edis Computers puolestaan 72,43 euroon verottomana tai 86,92 euroon veroineen. Molemmilla oli myös hieman erikoisesti virheellinen viittaus LGA 1700 -kantaan tuotenimessä.

Nettiin on saatu myös ensimmäinen kuva A620-emolevystä, kiitos VideoCardzin. Listatun MSI:n sijasta uutisen pääkuvassa komeilee kuitenkin ASRockin tuleva A620M-HDV/M.2 -emolevy. Kyseessä on varsin karsittu karvalakkimalli, josta löytyy prosessorikannan ja aneemisen virransyötön rinnalta kaksi muistipaikkaa DDR5-muisteille. PCIe x16 -paikkoja on yksi, x1 paikkoja kaksi ja M.2 x4 -liitäntöjä yksi, mutta PCIe 5.0 -tukea emolevyltä on turha etsiä.

Edullisempi hinta vaatii siis uhrauksia ainakin PCIe-nopeuden osalta, mutta toisaalta toistaiseksi länsimarkkinoilta ei löydy PCIe 5.0:aa tukevia näytönohjaimia ainuttakaan ja M.2-asematkin ovat harvassa. M.2-asemissa PCIe:n kasvanutta kaistaa päästään jo nyt hyödyntämään oikeasti, mutta normaalissa käytössä erot eivät ole nykytilanteessa havaittavia. Aiempien vuotojen perusteella tiedetään myös, että piirisarjalta tulevat linjat sekä piirisarjan ja prosessorin välinen väylä käyttävät vanhempaa PCIe 3.0 -standardia.

