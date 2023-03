Sierra Forest on ensimmäinen E-ytimiä käyttävä Xeon ja se on suunnattu kilpailemaan AMD:n Bergamon (Zen 4c) kanssa palvelimiin, joissa ydinten määrä merkistsee yksittäisten ydinten suorituskykyä enemmän.

Intel on tarkentanut Xeon-prosessoreiden roadmappia sijoittajille suunnatussa Data Center and AI -webinaarissaan. Tarkennukset koskevat nimenomaan tulevia Sierra Forest -prosessoreita ja sen seuraajia.

Intelin nykyiset Xeon-prosessorit perustuvat pelkkiin P-ytimiin, kun työpöydällä on käytössä sekä P- että E-ytimiä. Sierra Forest tulee olemaan yhtiön ensimmäinen P-ydinten sijasta E-ytimiä käyttävä Xeon-prosessori ja se on suunnattu etenkin AMD:n Bergamo-prosessoreita vastaan. Bergamo on AMD:n tuleva Zen 4c -ytimiä käyttävän Epyc-prosessorin koodinimi. Molemmat on suunniteltu markkinoille, joissa ydinmäärät ovat yksittäisten ydinten suorituskykyä merkityksellisempiä.

Sierra Forest on Intelin mukaan hyvin aikataulussa ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen toimituksille. Prosessoreissa tulee olemaan maksimissaan 144 E-ydintä, eli enemmän kuin Bergamon 128 ydintä. Sierra Forest tullaan valmistamaan Intel 3- eli 5 nanometrin luokan EUV-prosessilla.

Sierra Forestin seuraaja aiotaan saada markkinoille puolestaan jo vuoden 2025 aikana. Clearwater Forest -koodinimellinen prosessori tulee olemaan yhtiön jos ei nyt ensimmäinen Intel 18A -prosessilla valmistettu tuote, niin ainakin ensimmäinen sillä valmistettu Xeon. Mikäli toimitukset saadaan aloitettua luvatusti vuoden 2025 aikana, se saattaisi Intelin lupauksen viidestä valmistusprosessista neljässä vuodessa maaliin.

Intel varmisti webinaarissa myös, että P-ytimiä käyttävien Xeoneiden puolella Sapphire Rapidsia seuraavan Emerald Rapidsin näyte-erien toimitukset on aloitettu asiakkaille. Prosessoreiden varsinaiset toimitukset on tarkoitus käynnistää tämän vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Emerald Rapids -prosessorit tulevat sopimaan samoille emolevyille Sapphire Rapidsin kanssa ja tarjoamaan parempaa suorituskykyä samalla tehonkulutuksella. Emerald Rapidsin jälkeen on puolestaan vuorossa Granite Rapids, joka julkaistaan 2024 aikana mutta Sierra Forestin jälkeen. Granite Rapids tulee olemaan ensimmäinen P-ytimiä hyödyntävä Xeon Intel 3 -prosessilla ja se lupaa ainakin lisää ytimiä, muistia ja I/O-kaistoja.

Lähteet: Intel