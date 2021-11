Facebook luopuu kasvojentunnistuksesta palveluun ladatuissa kuvissa

Metan mukaan kyseessä on osa koko yrityksen laajempaa tavoitetta rajoittaa kasvojentunnistuksen käyttöä.

Vastikään Facebookista Metaksi nimensä muuttanut sosiaalisen median jättiyritys on ilmoittanut sulkevansa Facebookissa käytössä olleen kasvojentunnistuspalvelunsa tulevien viikkojen aikana. Palvelu tunnisti automaattisesti Facebookkiin ladatuista kuvista ihmiskasvot ja kykeni myös nimeämään ne. Muutos vaikuttaa myös jo tallennettuihin tietoihin ja yritys kertoo poistavansa yli miljardin ihmisen yksilölliset kasvojentunnistustiedot palvelustaan.

Metan mukaan kyseessä on koko yrityksen laajuinen uusi suuntaus, jonka tavoitteena on rajoittaa kasvojentunnistuksen käyttöä. Tarkemmin sanottuna uutena suuntauksena on luopua laajasta tietokantapohjaisesta kasvojentunnistuksesta. Yrityksen mukaan kasvojentunnistukselle teknologiana on kuitenkin yhä paikkansa ja Meta tulee jatkossakin työskentelemään sen parissa. Tietokantojen sijaan yritys kuitenkin näkee teknologian erityisen arvokkaana käyttäjien omissa laitteissa yksityisesti toteutettuna.

Muutos ei vaikuta kuitenkaan pelkästään kuvien automaattiseen nimeämiseen, vaan palvelun toiminnan päättäminen vaikuttaa myös Automatic Alt Text -ominaisuuteen (AAT), eli kuvien automaattisten selitysten luontiin, joka mahdollisti muun muassa kuvien kuvailun näkövammaisille. Jatkossakin AAT kyllä toimii ja pyrkii tunnistamaan, montako ihmistä kuvassa näkyy, mutta tulevaisuudessa teknologia ei osaa enää nimetä kuvassa näkyviä ihmisiä kasvojentunnistuksen avulla.

Lähde: Meta