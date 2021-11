Intelillä on kaksi eri versiota työpöytä-Alder Lakesta: 8P+8E-siru ja 6P+0E-siru

MSI:n mukaan kahden sirun hotspotit ovat eri korkeuksilla, jonka vuoksi se suosittelee coolereiden lämpöputkien tai nestevirtauksen suuntaamista pitkittäin prosessorisiruun nähden.

Intel julkaisi viime viikolla uudet Alder Lake -arkkitehtuuriin perustuvat 12. sukupolven Core -prosessorit. MSI on pitänyt uusia prosessoreita tukevien Z690-emolevyjensä tiimoilta Insider-lähetyksen YouTube-kanavallaan ja kertonut samalla uutta tietoa tulevista prosessoreista.

Alder Lake -arkkitehtuuriin perustuvia siruja on virallisesti kolme: 8 P-ytimellä ja 8 E-ytimellä varustettu työpöytäversio ja 6P+8E- ja 2P+8E-mobiiliversiot. MSI on nyt paljastanut että todellisuudessa Intelillä on näiden lisäksi ainakin 6P+0E-työpöytäversio, joka tulee käyttöön joissain tulevissa malleissa.

Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta on hyvän jäähdytyksen ja sen asennon merkitys. Koska prosessorista on kaksi merkittävästi eri kokoista sirua eri konfiguraatioilla, on myös prosessorin hotspotit eri kohdilla. Tämän vuoksi MSI suosittelee, että jäähdyttimen lämpöputkien nestejäähdytyksen tapauksessa virtauksen tulisi kulkea prosessorin yli pitkittäin, ei poikittain. Poikittain asentaessa 8P+8E-sirulle sopivasti asettuva cooleri ei ole optimiasennossa 6P+0E-siruille.

Lähde: MSI Insider @ YouTube, VideoCardz