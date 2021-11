Asus laajentaa OLED-kannettavien valikoimaansa uudella Vivobook 13 Slate OLED -2-in-1-tietokoneella

Asus Vivobook 13 Slate OLED tarjoaa irrotettavan näppäimistön ja erillisen takakuoren suojan, jossa on myös jalusta taulutietokoneen pystyssä pitämiseen.

Asus julkaisi tänään uuden Vivobook 13 Slate OLED -2-1-kannettavan. Kuten nimestä voi päätellä koristaa laitteen etupuolta 13,3-tuumainen OLED-näyttö aiemmin syyskuussa julkaistujen uusien OLED-mallien tapaan.

Kyseessä on siis täysin näppäimistöstä omaksi taulutietokoneekseen irrotettavissa oleva laite, johon magneettisesti kiinnittyvän näppäimistön lisäksi on mahdollista kiinnittää myös erillinen jalustan tarjoava takakuori, jonka kanssa Vivobook 13 Slate OLED:n voi tukea pystyyn niin pysy- kuin myös vaakasuunnassa.

OLED-näyttö käyttää 16:9-kuvasuhdetta ja sen luvataan tarjoavan 100 prosentin kattavuus DCI-P3-väriavaruudesta. Lisäksi Vivobook 13 Slaten näyttö tukee myös Asuksen uutta ASUS Pen 2.0 -stylus-kynää. Kynän kanssa tuettuna on 4096 kosketuspistettä ja kynä on ladattavissa USB-C-kaapelilla.

Näytön lisäksi käyttäjän käyttökokemusta on parantamassa neljästä kaiuttimesta muodostuva äänentoistojärjestelmä, joka tukee valmistajan mukaan myös Dolby Atmos -ääniä ja verkkoyhteyksien osalta tuettuna on Wi-Fi 6. Suorituskyvystä hybridikannettavalle huolehtii Intelin tarkemmin määrittelemätön 3,3 GHz:n kellotaajuuksilla toimiva Core-sarjan neliytiminen prosessori, jonka parina on pohjamallissa 4 Gt LPDDR4X RAM-muistia ja 128 Gt -tallennustilaa. Lisäksi saataville tulee myös versio 8 / 256 Gt -muistikonfiguraatiolla.

Liitäntöjen osalta Vivobook 13 Slate OLED tarjoaa kaksi USB-C-porttia, kuulokeliitännän ja microSD-korttipaikan. Virtapainikkeeseen Asus on sijoittanut sormenjälkilukijan. Laitteen lataus tapahtuu USB-C-liitännän kautta ja mukana toimitettavalla 65 watin laturilla uutuustietokoneen luvataan latautuvan 60 prosenttiin 39 minuutissa.

Pohjoismaihin Asus Vivobook 13 Slate OLED tulee saataville joulukuussa, mutta paikallista hinnoittelua Asus ei ole vielä paljastanut. Yhdysvalloissa hinnat alkavat 599 dollarista.

