Käsikonsolimaisia tietokoneita on ollut olemassa jo pidempään, mutta ala alkoi todella pöhisemään vasta Valven Steam Deckin myötä. Asus ilmoitti omasta osallistumisestaan kilpaan kuun alussa ROG Allyn muodossa, kertoen silloin sen sisältävän AMD:n tähän mennessä tehokkaimman kustomoidun APU-piirin.

AMD julkaisi tänään virallisesti ROG Allystakin löytyvän Ryzen Z1 -prosessorisarjan ja sen kaksi jäsentä, Z1 ja Z1 Extreme. Prosessorit ovat yhtiön mukaan optimoitu nimenomaan käsikonsolimaisille tietokoneille ja Asus on yhtiön virallinen partneri niiden julkaisussa. Prosessorit tulevat saataville myöhemmin myös muiden valmistajien laitteissa.

Ryzen Z1 -sarjan prosessorit perustuvat samaan Phoenix-siruun, kuin AMD:n Zen 4 -mobiiliprosessorit. Z1-perusmallissa on käytössä kuusi ydintä SMT-tuella ja varsin maltilliset 4 RDNA3 Compute Unit -yksikköä, kun Z1 Extremessä on kaikki kahdeksan ydintä SMT-tuella ja täydet 12 CU:ta integroidussa Radeon-grafiikkaohjaimessaan. Prosessori valmistetaan TSMC:n 4 nanometrin valmistusprosessilla ja ainakin Asuksen tapauksessa sen tukena on LPDDR5-muistia. Kuten Phoenix-sirun ominaisuuksista tiedettiin jo etukäteen, NVMe-tallennustila on tuettuna PCIe Gen 4 -tasolla.

Suorituskyvyn osalta AMD tähtää prosessorilla 1080p-pelaamiseen. Vaikka suorituskykyeron voisi rajusti leikatun grafiikkaohjaimen vuoksi olevan selvästi huonompi Z1:llä, useissa peleissä prosessorit ovat rinta rinnan. Yhtiö markkinoi kuitenkin myös RSR:n käyttöä 720p:n 1080p:ksi skaalaamiseksi etenkin vaativammissa peleissä, eikä herkkuja silti voida kääntää kaakkoon.

AMD ei kertonut, kuinka pian prosessoreita nähdään markkinoilla, mutta varmisti Asuksen ROG Allyn olevan ensimmäinen niitä käyttävä laite. Asus on puolestaan varmistanut kertovansa ROG Allyn hinnoittelusta ja saatavuudesta tarkemmin 11. toukokuuta.

