Fractal Design esitteli uuden pienikokoisemman Define 7 Compact -miditornikotelon

Uutuus vetää sisäänsä ATX-kokoisen kokoonpanon.

Fractal Design on laajentanut tänään Define 7 -mallistoaan kolmannella jäsenellä. Uusi Define 7 Compact on nimensä mukaisesti aiemmin tänä vuonna julkaistuja sisarmallejaan pienikokoisempi. Pienemmästä koosta huolimatta kyseessä on edelleen miditornikotelo, eli sisään mahtuu ATX-kokoinen emolevy. Perus-Define 7:ään verrattuna Compactin mitta etupaneelista takapaneeliin on 12 cm pienempi. Valmistajan mukaan Compact tiivistää Define 7 -malliston keskeisimmät ominaisuudet kompaktimpiin ulkomittoihin.

Define-sarjan koteloille tyypillisesti kotelon ulkopaneeleiden sisäpintaan on asennettu raskastekoista ääntä vaimentavaa mattoa. Isompien Define 7 -mallien tapaan kattopaneelin peitelevyjä on kahta sorttia – ääntä vaimentavat umpinaiset sekä ilmankiertoa tehostavat avonaiset. Tarvittaessa koko kattorakenteen saa irrotettua kokoonpanon asentamisen helpottamiseksi. Kotelon sisällä on tilaa jopa 360 mm pitkille näytöohjaimille, 169 mm korkeille prosessoricoolereille sekä kahdelle 3,5 tuuman ja kahdelle 2,5 tuuman tallennusasemalle.

Tuuletinpaikkoja on kaikkiaan seitsemän – kotelon mukana toimitetaan yksi 120 ja yksi 140 mm tuuletin. Etupaneelissa, pohjassa ja katossa on nailon-pölysuodattimet. Jäähdyttimiä on mahdollista asentaa etupaneeliin jopa 280 tai 360 mm:n koossa ja kattoon 240 mm:n koossa. Etupaneelissa on USB-liitäntöjä kaikkiaan viisi – niistä yksi on Type-C-mallinen.

Define 7 Compactin tekniset tiedot:

Ulkomitat: 427 x 210 x 474 mm (S x L x K)

Tilavuus: 39,3 litraa

Paino: 8,76 kg (8,61 kg metallikylkisenä)

Materiaali: Teräs, muovi, alumiini, lasi

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio I/O

Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl

2,5 tuuman levypaikat 2 kpl (4 kpl lisävarusteilla)

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 341 – 360 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 200 mm (levykehikon ja etutuulettimen kanssa)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 169 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120m tai 2 x 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana, 2 x 120/140 mm katossa, 1 x 120 mm pohjassa

Tuulettimet: 1 x 140 mm Dynamic X2 GP14 & 1 x 120 mm Dynamic X2 GP12

Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 120 mm pohjassa; 240, 280 tai 360 mm edessä; 140 tai 240 mm katossa

Define 7 Compactin hinnat alkavat metallikylkisen version 109,99 eurosta. Lasikylkivaihtoehtoja on kaksi – kevyemmin tai vahvemmin tummennettu – ja ne molemmat maksavat 119,99 euroa.

