Fractal Design julkisti uudet Define 7- ja Define 7 XL -kotelot Define R -sarjan seuraajiksi

Fractal Design päivitti pitkäikäisimmän kotelomallistonsa seitsemänteen sukupolveen.

Fractal Design on esitellyt tänään uudet Define 7 -sarjan kotelot seuraajiksi aiemmilla Define R -sarjan malleille. Uutuusmallisto koostuu kahdesta mallista, joista miditornikokoinen Define 7 on seuraaja pari vuotta sitten julkaistulle Define R6 -mallille ja Define 7 XL puolestaan seuraaja peräti seitsemän vuoden ikään ehtineelle Define XL R2 -mallille. Fractalin mukaan uutuusmallit tarjoavat täysin uuden rungon sekä joukon uusia ominaisuuksia pysyen samalla uskollisena Define-sarjan perinnölle.

Tuttuun tapaan Define 7 -mallit ovat äänenvaimennettuja etu-, katto- ja kylkipaneeleistaan. Koteloista tulee saataville metalli- ja lasikylkiset versiot ja lasikylkeä on tarjolla kolmena eri tummuusvaihtoehtona. Etupaneeli on jälleen metallipintainen, magneettikiinnitteinen ja kätisyydeltään vaihdettavissa. Uusi kattopaneeliratkaisu on nyt kokonaan irrotettavissa, jonka myötä kokoonpanon asentaminen on entistä helpompaa. Kattoon voi valita joko umpinaisen äänenvaimennetun paneelin tai avonaisen suodatetun ilmanvaihtopaneelin. Etupaneelissa on tarjolla kaksi USB-A 2.0-, kaksi USB-A 3.0- sekä yksi USB Type-C 3.1 Gen2 -liitäntä.

Molempien Define 7 -mallien sisällä on tarjolla sekä nestejäähdytyskäyttöön suunnattu avoin asettelu että enemmän tallennusasemapaikkoja tarjoava edestä koteloitu vaihtoehto, joiden väliltä käyttäjä voi vapaasti valita. Sisällä hyödynnetään myös uusia multi-bracket-kiinnikkeitä, joita voidaan käyttää muuttamaan käyttämätön tuuletinpaikka tallennusaseman tai pumpun kiinnityspaikaksi. Kaapelinhallintaan on tarjolla 30 mm tilaa sekä velcro-tarranauhat. Koteloissa on myös integroituna Nexus+ 2 -tuuletinhubi kolmelle PWM-tuulettimelle sekä kuudelle tavalliselle tuulettimelle.

Define 7 ulkomitat ja paino ovat kasvaneet hieman edeltäjämallista. Kotelon sisälle mahtuvat jopa E-ATX-kokoiset emolevyt, 14 kpl tallennusasemia (vaatii lisävarusteiset kelkat) sekä yhdeksän 120 tai 140 mm tuuletinta. Etupaneeliin sopii jopa 360 mm, kattoon jopa 420 ja pohjalle jopa 280 mm jäähdyttimet.

Define 7 XL on täystornikokoinen toteutus samasta aiheesta – se on perusmallia viitisen senttiä syvempi ja noin yhdeksän senttiä korkeampi. Edeltäjään nähden syvyys on kasvanut nelisen senttiä ja leveys sentillä. Komponenttiyhteensopivuus on parantunut ja monipuolistunut huomattavasti. Define 7:ään verrattuna XL tarjoaa tilaa suuremmille emolevyille sekä suuremmalle määrälle tallennusasemia (18 kpl) ja tuulettimia (11 kpl). XL:n etu- ja kattopaneeliin on mahdollista asentaa jopa 480 mm jäähdyttimet.

Define 7:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 547 x 240 x 475mm (S x L x K)

Paino: 13,5 kg

Materiaali: Teräs, muovi, alumiini, lasi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (285 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX

5,25 tuuman asemapaikat: 1 kpl ulkoinen

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 6 + 1 kpl (14 kpl lisävarusteilla)

2,5 tuuman levypaikat 2 + 1 kpl (4 kpl lisävarusteilla)

Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 315-491 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 250 mm (levykehikon kanssa)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120/140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 3 x 120/140 mm katossa, 2 x 120/140 mm pohjassa

Tuulettimet: 3 x 140 mm Dynamic X2 GP14

Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 240 tai 280 mm pohjassa; 240, 280 tai 360 mm edessä; 240, 280, 360 tai 420 mm katossa

Define 7 XL:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 604 x 240 x 566 mm (S x L x K)

Paino: 16,5 kg

Materiaali: Teräs, muovi, alumiini, lasi

Yhteensopivat emolevyt: EE-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB, E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX

5,25 tuuman asemapaikat: 2 kpl ulkoinen

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 6 + 2 kpl (18 kpl lisävarusteilla)

2,5 tuuman levypaikat 2 + 2 kpl (5 kpl lisävarusteilla)

Laajennuskorttipaikat: 9 + 3 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 359-549 mm

ATX-virtalähteen maksimipituus: 250 mm (levykehikon kanssa)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Tuuletinpaikat: 4 x 120 tai 3 x 140 mm edessä, 1 x 120/140 mm takana, 4 x 120 mm tai 3 x 140 mm katossa, 2 x 120/140 mm pohjassa

Tuulettimet: 3 x 140 mm Dynamic X2 GP14

Jäähdytinyhteensopivuus: 120 mm takana; 240 tai 280 mm pohjassa; 240, 280, 360, 420 tai 480 mm edessä ja katossa

Define 7:n hinnat alkavat metallikylkisen version 164,99 eurosta – lasikylkinen versio maksaa 10 euroa enemmän. Värivaihtoehtoja ovat musta, valkoinen, musta-valkoinen ja harmaa eri asteisesti tummennetulla lasikyljellä. Define 7 XL:n metallikylkinen versio maksaa 209,99 euroa ja lasikylkinen samoin 10 euroa lisää. Värivaihtoehtona on ainoastaan musta.

