Ruotsalainen Fractal on julkaissut tammikuisen Pop 2 Air -kotelonsa rinnalle uuden Pop 2 Vision -mallin, joka panostaa nimensäkin mukaisesti näyttävyyteen, mutta tarjoaa samalla myös kaksoiskammiorakenteen, mikä helpottaa esimerkiksi kaapeleiden siistimistä. Vasen kylkipaneeli ja etupaneeli ovat karkaistua lasia.
Viimeistellyn kokoonpanon saavuttamiseksi Pop 2 Vision tukee emolevyn takapuolisia virtaliitäntöjä ja tulee neljällä käänteisellä tuulettimella varustettuna, jotka imevät ilmaa kotelon sisään. Lisäksi kattoon sopii esimerkiksi 360 mm:n nestejäähdytin. Kaapelinhallinnalle on kotelon oikealla kyljellä tilaa peräti 93 mm. Lisäksi Pop 2 Vision on varustettu ala- ja yläosastaan pölysuodattimilla.
Pop 2 Visionin tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat (jalkojen kanssa): 434 × 297 × 441 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maks. 280 mm)
- Tuuletintuki:
- Takana: 1 × 120 mm
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Oik. kylki: 2 × 120 mm (esiasennettuna)
- Pohja: 2 × 120 mm (esiasennettuna)
- Jäähdytintuki:
- Takana: 120 mm
- Katossa: 280 / 360 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 172 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 412 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 190 mm
- Asemapaikat: 3 × 2,5” + 1 × 3,5”
- Laajennuspaikat: 7
- I/O-paneeli:
- 1 × USB-C (5 Gbps)
- 1 × USB-A (5 Gbps)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- (RGB-säätöpainikkeet)
- Takuu: 2 vuotta
Pop 2 Vision on saatavilla RGB-valaistuilla tuulettimilla mustana ja valkoisena sekä myös täysmustana versiona. Hinta.fi-sivuston mukaan täysmusta versio kustantaa noin 90 eurosta ylöspäin ja RGB-variantit taas noin 100 eurosta ylöspäin.
Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu
