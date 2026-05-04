Pop 2 Vision saapuu aiemman Pop 2 Airin rinnalle valmistajan ensimmäisenä kaksoiskammiokotelona.

Ruotsalainen Fractal on julkaissut tammikuisen Pop 2 Air -kotelonsa rinnalle uuden Pop 2 Vision -mallin, joka panostaa nimensäkin mukaisesti näyttävyyteen, mutta tarjoaa samalla myös kaksoiskammiorakenteen, mikä helpottaa esimerkiksi kaapeleiden siistimistä. Vasen kylkipaneeli ja etupaneeli ovat karkaistua lasia.

Viimeistellyn kokoonpanon saavuttamiseksi Pop 2 Vision tukee emolevyn takapuolisia virtaliitäntöjä ja tulee neljällä käänteisellä tuulettimella varustettuna, jotka imevät ilmaa kotelon sisään. Lisäksi kattoon sopii esimerkiksi 360 mm:n nestejäähdytin. Kaapelinhallinnalle on kotelon oikealla kyljellä tilaa peräti 93 mm. Lisäksi Pop 2 Vision on varustettu ala- ja yläosastaan pölysuodattimilla.

Pop 2 Visionin tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat (jalkojen kanssa): 434 × 297 × 441 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX, E-ATX (maks. 280 mm)

Tuuletintuki: Takana: 1 × 120 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Oik. kylki: 2 × 120 mm (esiasennettuna) Pohja: 2 × 120 mm (esiasennettuna)

Jäähdytintuki: Takana: 120 mm Katossa: 280 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 172 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 412 mm

Virtalähteen maksimipituus: 190 mm

Asemapaikat: 3 × 2,5” + 1 × 3,5”

Laajennuspaikat: 7

I/O-paneeli: 1 × USB-C (5 Gbps) 1 × USB-A (5 Gbps) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä (RGB-säätöpainikkeet)

Takuu: 2 vuotta

Pop 2 Vision on saatavilla RGB-valaistuilla tuulettimilla mustana ja valkoisena sekä myös täysmustana versiona. Hinta.fi-sivuston mukaan täysmusta versio kustantaa noin 90 eurosta ylöspäin ja RGB-variantit taas noin 100 eurosta ylöspäin.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu