Pop 2 Air jatkaa muutaman vuoden takaista Pop-tuoteperhettä.

Ruotsalainen Fractal – tai pidemmässä muodossa Fractal Design – on jo pitkään julkaissut mm. laadukkaita PC-koteloita. Vuoden 2022 Pop-sarjan kotelot saavat nyt seuraajan uudesta Pop 2 Airista.

Uutuuskotelo tulee saataville neljänä varianttina:

Jokaiseen versioon kuuluu kolme esiasennettua 120 mm:n Aspect 12X -etutuuletinta. Yhteensä 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu 7 kpl, mutta kattoon saa halutessaan myös 360 mm:n nestejäähdyttimen. Etupaneelin mesh-verkko muistuttaa kuvioinniltaan hieman valmistajan suosittuja Meshify-malleja.

Emolevytukea löytyy Mini-ITX:stä perinteiseen ATX:ään asti, mutta moderneille takavirtaliitännöillä varustetuille emolevyille Pop 2 Air ei sovi. Näytönohjaimen maksimipituus kotelossa on 416 mm. Kotelon eri sivut voi kasauksen helpottamiseksi irrottaa ilman työkaluja, ja Pop 2 Air on myös muotoiltu alimmaisen etutuulettimen edestä siten, että ilmavirta ohjautuu tehostetusti näytönohjaimen suuntaan.

Pop 2 Airin tekniset ominaisuudet:

Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen

Ulkomitat (jalkojen kanssa): 481 × 215 × 462 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki: Edessä: 3 × 120 (esiasennettuina) Takana: 1 × 120 mm Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm

Jäähdytintuki: Takana: 120 mm Katossa: 240 / 360 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 416 mm

Virtalähteen maksimipituus: 180 mm

Asemapaikat: 1 × 2,5” / 3,5” 2 × 2,5”

I/O-paneeli: 1 × USB-C (5 Gbps) 1 × USB-A (5 Gbps) 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä

Takuu: 2 vuotta

Pop 2 Air -koteloiden saatavuusaikataulua ja hinnoittelua ei vielä paljastettu.

Lähde: Sähköpostitiedote