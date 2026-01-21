Ruotsalainen Fractal – tai pidemmässä muodossa Fractal Design – on jo pitkään julkaissut mm. laadukkaita PC-koteloita. Vuoden 2022 Pop-sarjan kotelot saavat nyt seuraajan uudesta Pop 2 Airista.
Uutuuskotelo tulee saataville neljänä varianttina:
- lasikylki ja RGB-tuulettimet (musta)
- lasikylki ja RGB-tuulettimet (valkoinen)
- lasikylki, ei RGB-tuulettimia (musta)
- ei lasikylkeä eikä RGB-tuulettimia (musta)
Jokaiseen versioon kuuluu kolme esiasennettua 120 mm:n Aspect 12X -etutuuletinta. Yhteensä 120 mm:n tuulettimia koteloon mahtuu 7 kpl, mutta kattoon saa halutessaan myös 360 mm:n nestejäähdyttimen. Etupaneelin mesh-verkko muistuttaa kuvioinniltaan hieman valmistajan suosittuja Meshify-malleja.
Emolevytukea löytyy Mini-ITX:stä perinteiseen ATX:ään asti, mutta moderneille takavirtaliitännöillä varustetuille emolevyille Pop 2 Air ei sovi. Näytönohjaimen maksimipituus kotelossa on 416 mm. Kotelon eri sivut voi kasauksen helpottamiseksi irrottaa ilman työkaluja, ja Pop 2 Air on myös muotoiltu alimmaisen etutuulettimen edestä siten, että ilmavirta ohjautuu tehostetusti näytönohjaimen suuntaan.
Pop 2 Airin tekniset ominaisuudet:
- Värivaihtoehdot: Musta, valkoinen
- Ulkomitat (jalkojen kanssa): 481 × 215 × 462 mm (P × L × K)
- Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi
- Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX
- Tuuletintuki:
- Edessä: 3 × 120 (esiasennettuina)
- Takana: 1 × 120 mm
- Katossa: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm
- Jäähdytintuki:
- Takana: 120 mm
- Katossa: 240 / 360 mm
- Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm
- Näytönohjaimen maksimipituus: 416 mm
- Virtalähteen maksimipituus: 180 mm
- Asemapaikat:
- 1 × 2,5” / 3,5”
- 2 × 2,5”
- I/O-paneeli:
- 1 × USB-C (5 Gbps)
- 1 × USB-A (5 Gbps)
- 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä
- Takuu: 2 vuotta
Pop 2 Air -koteloiden saatavuusaikataulua ja hinnoittelua ei vielä paljastettu.
