Laseihin odotetaan myös Gemini-tekoälyintegraatiota Googlelta.

Android Headlines -sivusto on uutisoinut renderöintivuodoista koskien Samsungin tulevia älylaseja, joissa pyörii Android XR -käyttöjärjestelmä. Lasit muistuttavat hieman Metan vastaavia Ray-Baneja, eikä niitä pidä sekoittaa Samsungin lokakuussa julkaisemiin Galaxy XR -laseihin. Luvassa lienee myös Gemini-integraatiota tekoälytoimintoja varten, kuten esimerkiksi reaaliaikaista tekstin kääntämistä ja kuvien tulkintaa laseihin integroitujen kameroiden avulla. Samsungin kerrotaan tekevän uusien lasiensa kanssa yhteistyötä Warby Parker- ja Gentle Monster -silmälasivalmistajien kanssa.

Virallisia teknisiä ominaisuuksia ei ole julkistettu, mutta huhupuheiden mukaan Samsungin uutuuslaseissa raksuttaisi Qualcommin Snapdragon AR1 -järjestelmäpiiri ja kameroiden kerrotaan olevan tarkkuudeltaan 12 megapikseliä Sonyn IMX681-sensorilla. Akun kapasiteetiksi raportoidaan 155 milliampeerituntia ja painoksi noin 50 grammaa.

Lisäksi Samsungin huhutaan tuovan markkinoille ensi vuoden aikana micro-LED-näytöillä varustetut älylasit. Myös Googlen ja Applen huhutaan työstävän omia älylasejaan, kun taas Meta on ollut markkinoilla jo jokusen vuoden.

Tuoreissa vuodoissa esiintyviä laseja tituleerataan nimellä Samsung Galaxy Glasses ja ne lienevät Samsungin julkistuslistalla kesän Galaxy Unpacked -tapahtumassa. Lasien hinnaksi on arvioitu 379–499 dollaria.

Lähde & kuvat: Android Headlines