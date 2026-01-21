Viime vuonna esitellyt Dark Perk -pelihiiret saapuvat myyntiin helmikuun alussa.

Saksalainen be quiet! esitteli ensimmäiset pelihiirensä Dark Perk Ergon ja Dark Perk Symin alun perin Computex-messuilla viime kesänä, ja nyt hiiret ovat vihdoin saapumassa kauppoihin. Langattomat uutuudet tulevat mustana ja tarjoavat vaihtoehdot sekä oikeakätisenä että symmetrisenä.

Kuten tuotenimistä voi päätellä, on Dark Perk Ergo suunniteltu oikeakätisille pelaajille, kun taas Dark Perk Sym on symmetrinen ja neutraali valinta. Molemmat hiiret painavat 55 grammaa ja tarjoavat jopa 110 tunnin akunkeston 1000 hertsin päivitystaajuudella (polling rate), mutta tarjolla on myös 8000 Hz:n tila.

Hiiret hyödyntävät PixArt PAW3950 -sensoria, joka pystyy korkeimmillaan 32 000 DPI:n tarkkuuteen, sekä Omronin optisia D2FP-FN2-kytkimiä painikkeiden alla. Peukalonäppäimiä on kaksi. Omia säätöjään voi tehdä valmistajan IO Center -ohjelmistolla, joka toimii myös Chromium-pohjaisten selainten kautta ilman erillisiä latauksia. Dark Perkeissä on myös sisäinen muisti, johon erilaisia profiileja voi tallentaa. Hiirten mukana toimitetaan punottu USB-A–USB-C-latauskaapeli, joka on be quiet! -väriteemaa mukaillen oranssi.

Uudet Dark Perk -hiiret tulevat myyntiin 3. helmikuuta 109,90 euron suositushintaan.

Lähde: Sähköpostitiedote