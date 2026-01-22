Nadellan mukaan tekoäly on vaarassa menettää sosiaalisen hyväksyntänsä ellei vaikutukset näy ihmisille paremmin samaan aikaan kun yli puolet yrityksistä toteaa, etteivät he ole kokeneet tekoälystä hyötyä.

Tekoäly on ollut viime vuodet enemmän tai vähemmän kaikkien huulilla niin hyvässä kuin pahassa. Viime aikoina kritiikki teknologioita kohtaan on alkanut nousemaan, koska tekoälybuumi on aiheuttanut sekä muistien että SSD-asemien hintojen suoranaisen räjähtämisen käsiin, ja horisontissa sähkön hintojen raketoiminen samasta syystä näyttää yhä realistisemmalta tulevaisuudelta.

Microsoftin Satya Nadella on ottanut kantaa tekoälyyn ja sen vaikutuksiin 2026 World Economic Forum -tapahtumassa keskustellessaan maailman suurimman varainhoitoyhtiön BlackRockin toimitusjohtaja Laurance D. Finkin kanssa.

Nadellan mukaan tekoälyn yllä velloo uhkaavia pilviä sosiaalisen hyväksynnän menettämisestä palvelinkeskusten viemien resurssien vuoksi. Tämän kohtalon välttämiseksi tekoälyteknologioiden pitäisi hänen mukaansa paitsi vaikuttaa suuremman joukon elämään, pitäisi vaikutusten olla nykyistä merkittävämpiä. Nadellan mukaan se olisi myös ainut tapa välttää tekoälyn muuttuminen kuplaksi, joka tulisi epäilemättä puhkeamaan. Vaikutusten pitää olla kouriin tuntuvia niin isommassa kuin pienemmässäkin kuvassa eikä vain yhtiöiden taseiden kasvatusta.

Kritiikki on näkynyt myös politiikan tasolla, kun esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on todennut, että tekoäly-yritysten on maksettava omat kulunsa eikä sysätä niitä yhteiskunnan harteille. Microsoft on tarttunut aiheeseen muun muassa muuttamalla tapaa, jolla se rakentaa datakeskuksiaan. Yhtiö lupaa, ettei sen datakeskukset tule nostamaan sähkön hintaa edes paikallisesti, minimoi veden käytön ja jopa palauttaa kiertoon enemmän vettä kuin käyttää, luo paikallisia työpaikkoja sekä rahoittaa julkisia toimintoja ynnä sijoittaa siinä ohessa paikallisiin voittoa tavoittelemattomiin järjestöihin. Nyt myös OpenAI on luvannut sen tulevien Stargate-ohjelman datakeskusten huomioivan paikalliset yhteisöt vastaavaan tapaan ja vannoo, ettei sähkölaskut tule nousemaan niiden vuoksi. OpenAI:n mukaan jokaisen Stargate-palvelinkeskuksen ”Stargate Community Plan” tullaan suunnittelemaan kunkin ympäristöön parhaiten sopivaksi geneerisen mallin sijasta.

Moni on myös kyseenalaistanut tekoälyn tuomat hyödyt yrityksille, vaikka myös puolestapuhujia asialle riittää. PricewaterhouseCoopersin toteuttaman tutkimuksen mukaan kyseenalaistaminen ei ainakaan tässä vaiheessa ole kuitenkaan tuulesta temmattua. PwC on tehnyt tutkimuksen, johon osallistui jopa 4454 toimitusjohtajaa eri yrityksistä, jotka ovat ainakin yrittäneet hyödyntää tekoälyä.

Tutkimuksen mukaan todellisuus ei tällä hetkellä ole yritystenkään kannalta turhan ruusuinen; selvästi alle puolet yrityksistä on kokenut hyötyä tekoälyn hyödyntämisestä. Kyselyyn osallistuneista toimitusjohtajista ylivoimainen enemmistö eli 42 % kertoo, ettei heidän yrityksensä ole saanut tekoälyä hyödyntämällä pienennettyä kulujaan tai kasvatettua liikevaihtoaan. 12 % toteaa, että yhtiön kulut ovat nousseet ilman että liikevaihto olisi kasvanut ja prosentti että yhtiön kulut ovat nousseet ja liikevaihto vielä pienentynyt päälle. Positiivisella puolella 12 % kertoo yhtiön liikevaihdon kasvaneen samalla kun kulut ovat pienentyneet, 13 % kulujen pienentyneen ilman muutosta liikevaihtoon ja 8 % liikevaihdon kasvaneen ilman muutoksia yhtiön kuluihin.

Karkeasti siis yli puolet yrityksistä on tähän mennessä kokenut tekoälyn vaikutukset negatiivisina tai neutraaleina ja alle kolmannes positiivisena. PwC:n mukaan tuloksiin vaikuttaa kuitenkin myös itse yhtiö eikä vain käytetyt tekoälyteknologiat. Positiivisempia tuloksia saaneet yhtiöt ovat valmistautuneet teknologioiden hyödyntämiseen muita paremmin. PwC:n näkemyksen mukaan yhtiöiden tulisi sijoittaa entistä enemmän tekoälyyn nähdäkseen sen positiiviset vaikutukset.

