Ridge sijoittaa näytönohjaimen emolevyn viereen, minkä myötä kotelosta on saatu tavanomaista ohuempi ja paremmin esimerkiksi olohuoneeseen sopiva.

Fractal Design on julkistanut uuden Ridge kotelon, joka on valmistajan mukaan suunniteltu HTPC, eli kotiteatterikäyttöön ja pelaamiseen.

Ridge on pelikonsolimaisesti muotoiltu Mini-ITX-kokoluokan kotelo, johon näytönohjain asennetaan emolevyn rinnalle erillisen PCIe 4.0 Riser-lisäpalikan avulla samaan tapaan kuin yrityksen vanhemmassa Node 202:ssa. Tämän myötä kotelosta on saatu huomattavasti tavanomaisia tietokonekoteloita ohuempi ja enemmän pelikonsoleita tai muita olohuoneen viihdelaitteita muistuttava. Kotelo on mahdollista sijoittaa joko pystyyn tai vaakatasoon.

Node 202:een nähden uutuus on kasvanut aavistuksen ja on muun muassa 12,6 mm paksumpi, mutta vastapainona koteloon on mahdutettu kolme lisäkorttipaikkaa Node 202:n kahden sijaan. Fractal Design Ridgeen mahtuu maksimissaan 70 mm korkeat prosessoricoolerit ja 335 mm pituiset, 137 mm:n korkuiset ja 82 mm paksut näytönohjaimet, joskin kotelotuuletinten ja SSD-asemien käyttö rajoittaa maksimimittoja. Virtalähteeksi kotelo mahduttaa sisäänsä SFX- ja SFX-L-kokoluokat.

Esiasennettuna Ridgen kylkipaneelissa on kaksi Fractal Designin 140 mm:n PWM Aspect -tuuletinta, minkä lisäksi koteloon on mahdollista mahduttaa myös 80 mm:n tuulettimia kattoon. 2,5-tuuman levypaikkoja kotelosta löytyy kaiken kaikkiaan neljä.

Fractal Design Ridgen tekniset tiedot:

Ulkomitat ilman jalkaa: 355 x 357 x 94,6 mm

Tilavuus: 12,6 litraa

Paino: 4,3 kg

Etupaneelin liitännät: 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.0, 1 x 3,5 mm Combo jack, virtapainike

Yhteensopivat emolevyt: Mini-ITX

2,5” levypaikkoja: 4 kpl

Laajennuskorttipaikkoja: 3 kpl

Näytönohjaimen maksimimitat: Pituus: 335 mm ilman SSD:tä ja 325 mm SSD:n kanssa Paksuus: 82 mm ilman tuulettimia, 57 mm kyljen tuulettimien kanssa Pituus: 137 mm ilman tuulettimia, 125 mm kattotuuletinten kanssa

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 70 mm

Virtalähdetuki: SFX / SFX-L

Tuuletinpaikat: Kyljessä: 2 x 120 / 2 x 140 mm (esiasennettuna 2 x 140 mm PWM Aspect) Katossa: 3 x 80 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Kyljessä 120 mm, mikäli käytössä on alle 175 mm pituinen näytönohjain tai 280 mm ilman näytönohjainta



Fractal Design Ridge on myynnissä välittömästi mustana ja valkoisena värivaihtoehtona, mutta valmistajalle tuttuun tapaan suositushintaa ei ole virallisesti ilmoitettu. Kotimaisen Jimm’sin valikoimista kotelo löytyy 209,90 euron hintaan.

Lähde: Fractal Design