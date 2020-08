Gainwardin ja Zotacin uudet RTX 3000 -sarjan näytönohjaimet laajoissa vuodoissa

Gainwardin valikoimasta vuoti kaksi mallia, Zotacilta peräti kahdeksan.

NVIDIA tulee pitämään nahkatakkisen toimitusjohtaja Jensen Huangin johdolla julkaisutilaisuuden 1.9. eli ensi viikon tiistaina. io-tech tulee seuraamaan keynote-esitystä livenä kisastudion merkeissä YouTubessa.

Vielä ennen julkaisua on nettiin saatu uusi vyöry vuotoja. Tällä kertaa vuodoissa esiintyvät Zotacin suunnittelemat kahdeksan RTX 3000 -sarjan näytönohjainta sekä kaksi Gainwardin Phoenix-sarjan RTX 3000 -näytönohjainta.

VideoCardzin käsiinsä saamat diat Gainwardin Phoenix-sarjan RTX 3080 Golden Sample- ja RTX 3090 Golden Sample -näytönohjaimista pitävät sisällään paitsi kuvat itse näytönohjaimista, myös niiden tekniset tiedot. Kuten tyypillistä, ei vuodettujen teknisten tietojen paikkansa pitävyyttä voida varmistaa tässä vaiheessa.

Diojen mukaan yhteisiä ominaisuuksia näytönohjaimille on 7 nanometrin valmistusprosessi, GDDR6X-muistit, Ampere-arkkitehtuuri 2. sukupolven RT-ytimillä ja 3. sukupolven tensoriytimillä, tuki joukolle rajapintoja ja muita vastaavia teknologioita sekä DisplayPort 1.4a- ja HDMI 2.1 -liittimet.

RTX 3080:ssä on diojen mukaan käytössä 4352 CUDA-ydintä ja grafiikkapiirin Boost-kellotaajuus on 1740 MHz. Muistiväylä on 320-bittinen ja sen jatkeena on 10 gigatavua 19 Gbps:n GDDR6Xmuistia. Sen TGP-arvo (Total Graphics Power) eli koko näytönohjaimen kulutus on 320 wattia. RTX 3090:ssä kerrotaan olevan käytössä 5248 CUDA-ydintä ja Boost-kellotaajuus on pykälää matalampi 1725 MHz. 19 Gbps:n GDDR6X-muistia on peräti 24 Gt 384-bittisen muistiväylän jatkeena. RTX 3090 -mallissa on lisäksi tuki useamman näytönohjaimen käytölle NVLink-liitännän avulla. Sen TGP-arvo on 350 wattia.

Zotacin osalta on puolestaan varmistunut kolmen RTX 3090- ja kolmen RTX 3080 -mallin lisäksi kaksi RTX 3070 -näytönohjainta. RTX 3070 -mallit ovat Twin Edge ja Twin Edge Holo, kun RTX 3080- ja RTX 3090 -sarjoista tulevat löytymään Trinity-, Trinity Holo- ja AMP Extreme -mallit.

Vuotaneissa kuvissa näkyy ilmeisesti RTX 3080 -sarjan Trinity-malli kahdella 8-pinnisellä PCI Express -lisävirtaliittimellä, koko mallisto profiilikuvissa, mainosdioja näytönohjainten jäähdytinten toiminnasta. InformáticaCeron mukaan kuvassa näkyvän näytönohjaimen mitat olisivat 317 x 120 mm ja se veisi 2,5 korttipaikkaa. Zotacilta on lisäksi luvassa oma Firestorm-ylikellotussovellus.

Lähteet: VideoCardz, InformáticaCero, momomo_us @ Twitter