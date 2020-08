AMD julkaisi kaikessa hiljaisuudessa uuden Radeon RX 5300 -näytönohjaimen

Radeon RX 5300 perustuu samaan Navi 14 -grafiikkapiiriin, kuin 5300 XT, 5500 ja 5500 XT.

Näytönohjainmarkkinoilla valmistaudutaan pian julkaistaviin NVIDIAn uusiin GeForce-näytönohjaimiin ja hieman myöhemmin tänä vuonna AMD:n Big Naviin. AMD kuitenkin päätti julkaista vielä viime hetken täydennystä nykyiseen sukupolveensa.

Radeon RX 5300 julkaistiin sen suuremmita fanfaareitta. Kyseessä on edullisin RDNA-arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain ja se perustuu 5300 XT- ja 5500 -sarjasta tuttuun Navi 14 -grafiikkapiiriin.

Näytönohjaimessa on käytössä 22 Compute Unit -yksikköä eli 1408 stream-prosessoria, 88 teksturointiyksikköä ja 32 ROP-yksikköä. Grafiikkapiiri toimii 1327 MHz:n perus- ja 1645 MHz:n Boost-kellotaajuuksilla. Näytönohjaimessa on 96-bittiseksi kuristetun muistiväylän jatkeena 3 gigatavua 14 Gbps:n GDDR6-muistia. Radeon RX 5300:n TDP on sama 100 wattia, kuin 5300 XT -mallin.

AMD on asemoinut RX 5300:n testeissään NVIDIAn GTX 1650 OC -näytönohjainta vastaan. Yhtiön ajamien testien mukaan RX 5300 voittaa verrokkinsa noin 18,5 – 57 prosentin erolla Battlefield 5-, Monster Hunter World-, Call of Duty: Modern Warfare- ja PlayerUnknown’s Battlegrounds -peleissä.

AMD ei ole kertonut näytönohjaimen virallista suositushintaa.

Lähde: Radeon RX 5300 -tuotesivut