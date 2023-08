Gamers Nexus kritisoi rajusti Linus Tech Tipsin toimintaa

Youtube-kanava Gamers Nexus kritisoi tuoreella videollaan Linus Tech Tipsin testien huolellisuutta ja ja tuo esille ongelmakohtia tuotantoyhtiön toimintatavoista.

Yhdysvaltalainen tekniikkatubettaja Steve Burke on julkaissut Gamers Nexus -kanavallaan 44 minuuttia pitkän videon, jossa hän nostaa esille useita ongelmia Linus Tech Tipsin toiminnassa. Videota on katsottu ensimmäisen 12 tunnin aikana yli 1,5 miljoonaa kertaa ja se on herättänyt valtavasti huomiota eri keskustelukanavissa, kuten Redditissä, Twitterissä eli nykyään X:ssä ja Linus Tech Tipsin omalla keskustelufoorumilla.

Gamers Nexuksen video lähtee käyntiin videoklipillä Linus Tech Tipsin hiljattaiselta testilaboratoriokierrokselta, jossa työntekijä kehuu heidän tekemiään testejä paremmiksi ja mainitsee nimeltä Gamers Nexuksen ja Hardware Unboxedin. Paremmuudella työntekijä viittaa Linus Tech Tipsin hiljattain tekemään päätökseen ajaa jokaiseen testiin tuoreet testitulokset, eikä se käytä enää tuloksia vanhoista testeistä. Vastaava tai lähes vastaava käytäntö on kuitenkin käytössä myös monilla muillakin testaajilla.

Videolla Gamers Nexus käy ensin läpi Linus Tech Tipsin eli LTT:n viimeisen vuoden aikana testeissään esittämiä virheellisiä testituloksia, miten virheitä on todennäköisesti syntynyt ja miten niihin on eri tavoin reagoitu. Kaikki vaikuttaa kulminoituvan LTT:n omia työntekijöitä lainaten liialliseen kiireeseen ja liian tiiviiseen päivittäiseen videoiden julkaisutahtiin. Mukana on myös esimerkkejä, joissa LTT on jopa tietoisesti julkaissut virheellisiä testituloksia aikatauluihin tai tuotantokustannuksiin vedoten ja virheellisen videon poistamisen sijaan muokannut tai korvannut videoita jälkikäteen siinä vaiheessa, kun videota on jo katsottu miljoonia kertoja.

Virheellisten testitulosten lisäksi Gamers Nexuksen videolla käsitellään eettisiä ongelmia, joista esiin nostetaan muun muassa Linusin 250 000 dollarin henkilökohtainen investointi kannettavia tietokoneita valmistavaan Framework-yritykseen, yhteistyö Noctuan kanssa sekä testilaboratorin johtajan aiempi työ Asuksen markkinoinnissa. Samaan aikaan Linus tuottaa sisältöä Frameworkin kannettavista sekä jatkaa kilpailijoiden kannettavien testaamista. Myös testitulokset hiljattaisessa cooleritestissä, jossa Noctua oli mukana herättivät kysymyksiä sekä Asuksen tuotteiden satunnainen kehuminen.

Kolmantena aiheena esiin nostetaan vastuullisuus. LTT testasi hiljattain Billet Labs startup-yrityksen nestejäähdytykseen tarkoitettua 770 euron hintaista prototyyppiblokkia, joka on suunniteltu jäähdyttämään samanaikaisesti prosessoria ja näytönohjainta. MonoBlock on suunniteltu GeForce RTX 3090 Ti:lle, mutta LTT testasi sen väärällä näytönohjaimella eli RTX 4090:llä ja lopputulos oli erittäin negatiivinen. Linus perusteli jälkikäteen, ettei hän halunnut tuhlata usean työntekijän aikaa ja ajaa testejä uusiksi oikealla näytönohjaimella muutaman sadan dollarin kustannussyistä, eivätkä alhaisemmat lämmöt olisi vaikuttaneet hänen mielipiteeseensä tuotteesta.

Testien jälkeen Billet Labs oli pyytänyt ainoaa prototyyppiään takaisin ja LTT oli luvannut palauttaa sen, mutta kommunikaatio-ongelmien johdosta päätyi huutokauppaamaan sen LTX 24 -tapahtumassaan. Billet Labsilla ei ollut enää varaa valmistaa toista prototyyppiä, joten he olivat lähettäneet laskun LTT:lle, jota ei vielä oltu maksettu, mutta Gamers Nexuksen videon julkaisun jälkeen Linus kertoi maksavansa laskun pyydetyllä summalla.

Toinen videolla esiin nostettu esimerkki vastuullisuudesta oli hiljattainen Pwnage Stormbraker -hiiren esittely ja kokeilu ShortCircuit-kanavalla, jossa kritisoitiin hiiren heikkoa liukuvuutta hiirimatolla. Tarkkasilmäiset katsojat ja yritys kuitenkin huomasivat videolta, ettei hiiren pohjasta oltu otettu suojamuoveja pois. Tech Circuit kommentoi ensin, että suojamuovit olivat otettu pois, mutta lopulta korjasi, ettei suojamuoveja ollutkaan poistettu.

Linus Tech Tips -kanavan perustaja, kasvot ja hiljattain toimitusjohtajan pallilta alas astunut Linus Sebastian kommentoi Gamers Nexuksen videota heti tuoreeltaan LTT:n keskustelufoorumilla. Linus kertoi, ettei aihetta aiota käsitellä isommin perjantaisessa WAN Show -podcastissa ja oli pettynyt ettei Steve ollut hyvien journalististen tapojen mukaisesti häneen yhteydessä ennen videon julkaisua. Muilta osin Linus kommentoi yhtiönsä kärsivän kasvukivuista, muutosten ottavan aikaa ja pahoitteli Billet Labsin tapausta. Linusin vastaus ja puolustautuminen on saanut osakseen runsaasti kritiikkiä, sillä hän ei huomioinut tai ottanut kantaa useisiin Gamers Nexuksen videolla esitettyihin ongelmakohtiin.

Linus Tech Tips on yksi Youtuben suurimmista tekniikkanavista yli 15 miljoonalla tilaajalla ja sen taustayhtiö Linus Media Group pyörittää nykyään myös useita muita Youtube-kanavia ja myy tuotteita verkkokaupassaan. Yhtiössä on yli 120 työntekijää ja Linus paljasti hiljattain saaneensa yrityksestä 100 miljoonan dollarin ostotarjouksen, josta hän kieltäytyi.

Lähteet: Gamers Nexus, LTT Forums