Hydro X Elite -sarjan johtojen hallintaa helpottavat ja laitekohtaisen lämpötilaseurannan sisältävät uutuudet kattavat prosessoriblokin, näytönohjainhybridiblokin sekä pumppusäiliön.

Corsair julkisti RGB-valaistuksen ja tuulettimen hallinnan yksinkertaistavan iCue Link -konseptin Computexissä alkukesästä. Nyt julkaistussa toisessa aallossa iCue Link -ekosysteemi laajenee custom loop -nestejäähdytyksen pariin. Kaikki laitteet tukevat luonnollisesti lämpötilaseurantaa ja muita ekosysteemin ominaisuuksia.

Corsairin uudet iCue Link -laitteet on ristitty Hydro X Elite -sarjaksi. iCue Link XC7 RGB Elite -prosessoriblokki tulee saataville ikkunallisena ja LCD-näytöllisenä -versiona. Blokissa käytetään uutta ”Hexa-flow cooling engine” -rakennetta ja sen kerrotaan pakottavan veden laminaariseen virtaukseen parhaan jäähdytystehon saavuttamiseksi. Blokin kylmälevy on nikkelöityä kuparia ja siihen on tehty yli 120 mikrokanavaa jäähdytyspinta-alaa tuomaan. Blokin kuorien alla on perusversiossa piilossa 24 osoitettavaa RGB LEDiä, kun LCD-näytöllisessä niitä on jopa 31. LCD-version IPS-näyttö on kooltaan 2,1” ja se toimii 480×480 -resoluutiolla 30 hertsin nopeudella.

Näytönohjaimen jäähdytykseen on tarjolla uusi iCue Link XG3 RGB Hybrid -blokki, josta on kolme eri versiota kattamaan GeForce RTX 4070 ja 4070 Ti:n, RTX 4080:n ja 4090:n sekä Radeon RX 7900 XT:n ja XTX:n. Blokki ei peitä näytönohjainta täysin, mutta se on suunniteltu jäähdyttämään sekä GPU että muistit. Nimen ”Hybrid” viittaa puolestaan kuorten tuulettimeen, joka jäähdyttää piirilevyä ja virransyöttöä. Luonnollisesti pakettiin kuuluu myös 18 RGB LEDiä. Lisäksi yhtiö kertoi uusien XG7 -blokkien tulevan jatkossa iCue Link -tuen kera. Blokin jo omistaville ollaan julkaisemassa lähitulevaisuudessa pieni adapteri, joka tekee vanhemmistakin XG7-blokeista iCue Link -yhteensopivia.

Nestekiertoon tarvitaan blokkien lisäksi myös pumppu sekä nestesäiliö, joiden virkaa hoitaa uusi iCue Link XD5 RGB Elite -pumppusäiliö. Se hyödyntää tehokasta Xylem D5 -pumppua ja säiliön kapasiteetti on 440 ml. Säiliötä ja nestettä sen sisällä valaistaan 22 RGB LEDin voimalla. Sen nesteliitännät on varustettu standardeilla G1/4”-kierteillä. Pumppusäiliö saa myöhemmin tänä vuonna rinnalleen uutisen pääkuvassakin näkyvän LCD-näytöllä ehostetun version itsestään.

Corsair iCue Link XC7 RGB Elite, XC7 RGB Elite LCD, XG3 RGB Hybrid ja XD5 RGB Elite saapuvat myyntiin välittömästi yhtiön omassa verkkokaupassa sekä valtuutetuilla jälleenmyyjillä. Lisäksi myyntiin tulee samalla kertaa iCue Link -signaalin neljään jakava 4-Way Signal Splitter -jakaja. XG7-blokkien omistajille tarkoitettu iCue Link GPU RGB Adapter on heti ennakkotilattavissa ja saapuu myyntiin syyskuussa.

XC7 RGB Elite on saatavilla valkoisena ja häiveharmaana 114,90 euron suositushintaan, kun LCD-näytöllisen version hinta on 209,90 euroa. XG3 RGB Hybrid on hinnoiteltu mallista riippumatta 209,90 euroon ja sen värimaailma muistuttaa lähinnä häiveharmaata. XD5 RGB Elite -pumppublokista on saatavilla valkoinen ja häiveharmaa versio ja niiden hinnaksi on asetettu 254,90 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote