UL Solutions julkaisi uuden 3DMark Solar Bay -säteenseurantatestin

Solar Bay on kevyin 3DMarkin säteenseurantatesteistä ja suunniteltu tukemaan PC:n lisäksi säteenseurantakiihdytystä tukevia Android-laitteita.

Kotimaan kamaralta alun perin ponnistanut, nykyisin globaalin jätin osana toimiva UL Solutions on julkaissut uuden 3DMark Solar Bay -testin. Kuten nykypäivänä sopii odottaa, keskittyy uutuus säteenseurantaan.

3DMark Solar Bay on sekä Windows- että Android-käyttöjärjestelmille suunniteltu säteenseurantatesti. Ensiajatuksena lähinnä nopeimpien näytönohjainten iloksi helposti ajateltu säteenseurantatuki Androidille suunnitellussa testissä voi tuntua erikoiselta, mutta kiihdytys on ehtinyt laajentumaan myös hitaampaan päähän, kuten prosessoreiden integroituihin grafiikkaohjaimiin ja Arm-järjestelmäpiireihin. Tällä hetkellä niistä säteenseurantaa tukevat AMD:n Ryzen 6000- ja 7040-sarjojen prosessorit, MediaTekin Dimensity 9200(+), Qualcommin Snapdragon 8 Gen 2 sekä Samsungin Exynos 2200.

Solar Bay on kevein 3DMark-patteriston säteenseurantatesteistä, joihin lukeutuivat jo raskaammat Speed Way ja Port Royal. Testissä hyödynnetään säteenseurantaa reaaliaikaisten heijastusten renderöinnissä ja se on suunniteltu kolmivaiheiseksi testissä, jossa jokainen testi on 100 % edellistä raskaampi. Renderöintiin käytetään Vulkan 1.1 -rajapintaa ja siitä löytyy nopean kerta-ajon lisäksi luonnollisesti pitkäkestoisempi stressitesti.

3DMark Solar Bay tulee ilmaisena päivityksenä 3DMarkin maksulliselle Windows-versiolle sekä ilmaiselle Android-versiolle.

Lähde: UL Solutions