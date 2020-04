GDP:n minikokoinen pelikannettava on suunnattu tarjoamaan PC:n ominaisuudet lähinnä käsikonsolia muistuttavassa kokoluokassa unohtamatta integroitua gamepad-ohjainta.

Pienikokoisista kannettavistaan tuttu GDP on julkaissut uuden Win Max -minipelikannettavan. Kannettava noudattaa sarjan perinteitä pienessä koossa mutta sisältä löytyy tuoreimman sukupolven rautaa.

GDP Win Max on varustettu Intelin Ice Lake -arkkitehtuuriin perustuvalla Core i5-1035G7 -prosessorilla, mikä sisältää Gen11-arkkitehtuuriin perustuvan Iris Plus 940 -grafiikkaohjaimen. Prosessorin tukena on 16 Gt LPDDR4-3733-muistia ja 512 Gt:n M.2 -NVMe-asema. Prosessorin voi asettaa tietokoneen BIOSista toimimaan 15, 20 tai 25 watin TDP-arvolla.

Win Maxin 8-tuumainen IPS-kosketusnäyttö tukee 1280×800-resoluutiota. Pelisuorituskyky on tietokoneen kokoluokan ja resoluution huomioiden varsin mukiinmenevä, vaikka 60 FPS jääkin useimmissa yksinpeleissä haaveeksi. Verkkopelien ja eSports-pelien puolella kannettava sen sijaan naputtaa tauluun Fortniteä lukuun ottamatta yli 60 FPS:n lukemat ainakin yhtiön omien testien mukaan. Lisäsuorituskykyä kaipaaville tarjolle on tuki Thunderbolt 3 -liitännälle ja ulkoisille näytönohjaimille.

Käsikonsolimainen pelailu onnistuu kannettavaan integroidulla ohjaimella. Näppäimistön ja näytön välistä löytyy kaksi peukalotattia, dpad sekä toimintopainikkeet ja kaiken niiden keskeltä touchpad-hiiri. Kannettavan takareunasta löytyy puolestaan yhteensä neljä olkapainiketta. Näppäimistö on varustettu puolestaan kannettavan kokoluokkaan nähden varsin isokokoisin näppäimin. Tilan säästämiseksi numero- ja funktionäppäimet on kutistettuja kirjaimiin verrattuna.

Edellä mainitun Thunderbolt 3:n lisäksi kannettavan I/O-valikoimaan kuuluvat USB 3.1 Gen2 Type C -liitäntä, kaksi USB 3.1 Gen 1 Type-A -liitäntää, verkkoliitin sekä HDMI- ja yhdistetty mikrofoni/kuulokeliitäntä. Langattomien yhteyksien puolelta löytyy tuki Wi-Fi 6:lle ja Bluetooth 5.0:lle.

Win Maxin akun kapasiteetti on 57 wattituntia ja sen luvataan riittävän kolmen tunnin raskaaseen käyttöön, 6 – 8 tunnin peruskäyttöön tai 14 tunnin selailuun. Akkua ladataan USB Type-C -liitännän avulla. Kannettavan strategiset mitat ovat 207 x 145 x 26 mm ja 790 grammaa.

GDP ei valitettavasti ole vielä kertonut, milloin kannettava tarkalleen saapuu myyntiin tai tuleeko siitä saataville versiota esimerkiksi Nordic-näppäinasettelulla. Yhtiön verkkosivuilla on kuitenkin jo toimimaton Order Now -painike, joten tilauskanavat aukenevat luultavasti aivan lähiaikoina.

Lähteet: GDP, Tom’s Hardware