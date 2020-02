CC150 on paljastuneiden tietojen mukaan 8-ytiminen Coffee Lake -prosessori ja RTX T10-8 perustuu puolestaan rajusti leikattuun TU102-grafiikkapiiriin.

NVIDIA avasi aiemmin tässä kuussa pitkään beetavaiheessa olleen GeForce Now -striimauspalvelunsa. Sekä ilmaisena että maksullisena saatavilla oleva palvelu on tarkoitettu jo omistamiesi pelien pelaamiseen siten, että peli pyörii palvelimella, josta se striimataan esimerkiksi puhelimeen.

Tuttu Twitter-vuotaja Tum Apisak on saanut käsiinsä testituloksia, jotka paljastavat samalla minkälaisella alustalla NVIDIAn GeForce Now pyörii. Geekbench-listauksen mukaan palvelu pyörii Citrixin XEN-hypervisorilla pyörivissä Windows Server 2019 -virtuaalikoneissa.

Palvelimet on varustettu Intel CC150-prosessorilla, mikä tunnistekoodien mukaan viittaa Coffee Lake -sarjaan. Prosessorista on vuodettu jo aiemmin kuvia ja joitain testituloksia. Kyseessä on 8-ytiminen prosessori, joka toimii ilmeisesti aina 3,5 GHz:n taajuudella eikä sillä ole erillistä Boost-kellotaajuutta. Testien mukaan se saa Cinebench R20:n yhden ytimen tulokseksi 151 ja moniydintulokseksi 1510 pistettä. 151 pisteen tulosta on erittäin heikko verrattuna esimerkiksi Core i7-9700K:n 209 pisteen tulokseen, mutta se selittynee yksinomaan Boost-teknologian puutteen kautta. Moniydintestissä prosessori pärjää tasapäisesti i7-9700K:n kanssa. Tuntemattomasta syystä CC150 tunnistuu Geekbenchissä kahtena 4-ytimisenä prosessorina, jotka kykenisivät kumpikin ajamaan kahdeksaa säiettä.

Grafiikan piirtämisestä palvelimissa vastaa ”GeForce RTX T10-8” nimellä tunnistuva näytönohjain, jossa on 8 Gt muistia. Geekbenchin mukaan grafiikkapiirissä on 56 SM-yksikköä eli 3584 CUDA-ydintä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että näytönohjaimessa käytetään huomattavasti leikattua TU102-grafiikkapiiriä. TU102-grafiikkapiirissä on yhteensä 72 SM-yksikköä.

