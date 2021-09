GeForce RTX 3080 Ti 20 Gt testissä ja myynnissä Venäjällä

Kortin käsiinsä saaneen kryptolouhijan mukaan hän on henkilökohtaisesti yltänyt 94,04 MHash/s:n Ethereum-louhintanopeuteen ja kortin myynyt liike puolestaan peräti 97,79 MHash/s:n nopeuteen.

GeForce RTX 3080 Ti:n matka nykyiseen muotoonsa on ollut mutkia täynnä. Lopulta näytönohjain julkaistiin 384-bittisellä muistiväylällä ja 12 Gt:n muistilla, mutta kuten olemme ennenkin uutisoineet, aiemmin spekuloitu 320-bittisellä muistiväylällä ja 20 Gt:n muistilla varustettu mallikin kummittelee edelleen kyydissä.

GeForce RTX 3080 Ti 20 Gt -näytönohjaimia on nähty Venäjältä lähtöisin olevissa kuvissa ja nyt näytönohjain on nähty myös myynnissä ainakin pietarilaisessa Hardvar-kaupassa 225 000 ruplan eli noin 2600 euron hintaan. Näytönohjaimia on päätynyt myös kuluttajien käsiin ja sen myötä niistä on saatu ensimmäisiä suorituskykytietoja.

Kryptolouhintaa harrastava käyttäjä kertoo saavuttaneensa näytönohjaimella 94,04 MHash/s:n Ethereu-louhintavauhdin, mikä vastaa suurin piirtein GeForce RTX 3080 -näytönohjaimen rajoittamattoman version louhintasuorituskykyä. Kauppa, josta näytönohjain on peräisin on puolestaan saavuttanut rapotin mukaan peräti 97,79 MHash/s:n nopeuden samaisella kortilla. Suorituskykylukemat on saatu GeForce 457.52 -beeta-ajureilla, jotka ovat tiettävästi ainoat näytönohjainta tukevat ajurit.

Lisäksi joku näytönohjaimen haltuunsa saanut taho on lähettänyt Gigabyten RTX 3080 Ti 20 Gt:n BIOS-tiedoston TechPowerUpille. BIOSin mukaan näytönohjaimen TDP-arvoksi on asetettu 420 ja maksimikulutukseksi 450 wattia. Grafiikkapiirin perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 1335 ja 1665 MHz. TechPowerUp varoittaa, että se ei ole varmistanut BIOSin turvallisuutta tai toimivuutta ylipäätään.

Lähde: Tom’s Hardware