NZXT julkaisi USB-liitäntäisen Capsule-mikrofonin

Capsule on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi, eikä se vaadi toimiakseen erillisiä ohjelmistoja, minkä lisäksi suuntakuvioistakin tarjolla on vain perinteinen kardioidi.

NZXT on esitellyt uuden aluevaltauksen tuotekatalogiinsa USB-liitäntäisen Capsule-mikrofonin muodossa. Capsule on kondensaattorimikrofoni, joka valmistajan mukaan keskittyy tarjoamaan laadukasta ääntä ja minimoimaan taustameteliä. Mikrofoni yltää 24 bittiseen 96 kilohertsin näytteenottotaajuuteen.

Capsule ei tarvitse erillisiä ajureita, minkä lisäksi NZXT luottaa mikrofoninsa kanssa muutenkin yksinkertaiseen toteutukseen. Valmistajan itsensä mukaan he halusivat tarjota pelaajilla ja striimaajille, mitä he haluavat, eikä yritys halunnut sisällyttää mukaan tarpeettomia suuntakuvioita tai ohjelmistovaatimuksia. Capsule luottaakin pelkkään kardioidi-suuntakuvioon ilman muita vaihtoehtoja.

Yhteyden tietokoneeseen Capsule ottaa USB-C-liitäntänsä kautta, minkä lisäksi tarjolla on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä omien kuulokkeiden mikrofoniin liittämistä varten. Vakiona mikrofoniin on kiinnitetty pöytäjalusta, jonka kuitenkin voi irrottaa ja NZXT myy itse myös erillistä Boom Arm -jalustaa, johon mikrofonin voi kytkeä ilman erillisiä työkaluja tai ruuveja. Valmistajan mukaan mikrofoni on sisäisesti eristetty, joten se ei tarvitse erillisiä shock mount -telineitä.

NZXT Capsulen suositushinta on 129,99 euroa ja se tulee saataville sekä valkoisena että mustana. Valmistajan Boom Arm -jalustasta puolestaan saa kustantaa 99,99 euroa.

Lähde: NZXT