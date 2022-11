Founders Edition -piirilevyn silmiinpistävin ominaisuus on autio virransyöttö suhteessa piirilevyltä löytyvien mahdollisten vaiheiden määrään.

NVIDIAn GeForce RTX 40 -sarjaan piti alun perin tulla heti kolme mallia, mutta negatiivisen palautteen johdosta yhtiö päätti perua RTX 4080 12 Gt -mallin julkaisun kokonaan. 16. marraskuuta kauppoihin saadaan kuitenkin GeForce RTX 4080 16 Gt, joskin toisen mallin peruuntumisen myötä 16 Gt -lisämainintaa ei toistaiseksi tulla tarvitsemaan.

Twitter-vuotoarmeijaan lukeutuva KittyYYuko on twiitannut nyt käsiinsä saamiaan kuvia tulevasta GeForce RTX 4080 -näytönohjaimesta. Founders Edition on jo nähty NVIDIAn kuvissa, mutta tällä kertaa esillä on verrattain pienikokoinen piirilevy sellaisenaan, unohtamatta tietenkään itse AD103-grafiikkapiiriä.

Uusi sukupolvi jatkaa RTX 30 -sarjan jalanjäljissä ja myös RTX 4080:n piirilevy on leikattu perästään V-muotoon. 16-pinninen 12VHPWR-liitäntä löytyy odotetusti V-leikkauksen vierestä ylemmästä sakarasta. Myös piirilevyn etupään yläkulma I/O-paneelin vieressä on pyöristetty mukailemaan coolerin muotoja. Piirilevy on läheistä sukua myös isoveljensä kanssa, mutta selvästi pienikokoisempi. Vaikka näytönohjaimen virransyöttö vaikuttaa erittäin autiolta suhteessa vaiheiden mahdolliseen määrään, on kyse KittyYYukon mukaan ihan normaalista Founders Edition -mallista, jolla hän nettosi noin 14100 pistettä Time Spy Extremessä.

.Valitettavasti kuvissa on myös peitetty osia näytönohjaimesta ilmeisesti sensurointimielessä. Käytännössä EKWB:n lätkä ja Intelin prosessori tosin näyttävät peittävän vain pari muistipiiriä ja osan virransyötöstä. Lisäksi itse GPU:n merkinnät on piilotettu lämpötahnan alle.

