Generatiivinen tekoäly saapuu peliin ensimmäistä kertaa NVIDIA ACE:n ja OpenAI Whisperin voimin

NVIDIA on esitellyt ACE- ja digitaali-ihmisteknologioitaan jo useammissakin eri yhteyksissä, joista io-techin lukijoita kiinnostanee eniten pelit. Nyt odotus alkaa lähenemään loppuaan, sillä yhtiö kertoi teknologioiden löytyvän näillä näkymin ensi vuonna julkaistavasta Mecha Break -pelistä.

NVIDIAn ACE ja muut digitaali-ihmisteknologiat mahdollistavat aiempaa realistisen oloisten ihmisten luonnin peleihin, eikä vähiten niiden tekoälypohjaisten keskustelutaitojen vuoksi. Juuri nämä ovat pääosassa myös Amazing Seasun Gamen tulevassa Mecha Breakissa, jossa pelaajat voivat keskustella NPC-hahmojen kanssa puhumalla. Tekoälyä voi myös ohjastaa tekemään joitain asioita pelaajan puolesta asioita pelissä.

Pelin tekoälystä on vastuussa paikallisesti pyörivä, roolipeleille optimoitu Nemotron-4 4B SLM-kielimalli (Small Language Model). SLM-kielimallin pyörittäessä itse tekoälyä NVIDIAn Audio2Face-3D NIM -teknologia hoitaa huulien ja puheen synkronoinnin OpenAI:n Whisper-puheentunnistus hoitavat pelaajan käskyjen tulkinnan Nemotronille. Ainut pilvessä tapahtuva osuus on NPC-hahmojen puheen syntetisointi, josta on vastuussa Elevenlabs.

Lähde: NVIDIA