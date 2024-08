NZXT tarjoilee PC-harrastajille uutta miditornikoteloa sekä järeää AIO-nestejäähdytintä.

Yhdysvaltalainen PC-komponenttien valmistaja NZXT on julkaissut uudistetut versiot H5 Flow -kotelosta ja suosittuun Kraken-nestejäähdytinten tuoteperheeseen kuuluvasta Kraken Elitestä. H5 Flow lanseerattiin jo parisen vuotta sitten, mutta NZXT on sittemmin parannellut sitä. Kraken Elitessä sen sijaan on näkyvimpänä uudistuksena päivitetty LCD-näyttö ja uudet Core-tuulettimet.

H5 Flow on miditorniluokan PC-kotelo, joka on varustettu verkkomaisilla mesh-paneeleilla edestä ja päältä, mutta komponentteja pääsee tuttuun tapaan ihastelemaan karkaistun lasipaneelin läpi. Paneelit ovat irrotettavissa ilman työkaluja. Kotelo mahduttaa sisäänsä jopa kahdeksan 120 millimetrin tuuletinta ja jäähdytintukea löytyy edestä 360 mm sekä katosta 240 mm. Ilmakierron parantamiseksi myös virtalähdekammio on ympäröity mesh-paneeleilla. H5 Flow’sta on tarjolla perusversio sekä RGB-versio, joista ensimmäisen mukana toimitetaan kaksi 120 mm:n F120Q-tuuletinta ja jälkimmäisen mukana F360 RGB Core -triplatuuletin edessä sekä yksi F120Q-tuuletin takana. Kotelo on valittavissa mustana ja valkoisena.

H5 Flow’n (2024) tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 465 mm × 225 mm × 430 mm (K × L × S)

Paino: 7,3 kg

Materiaalit: Teräs, karkaistu lasi

Emolevytuki: Mini-ITX / mATX / ATX / EATX (maks. 277 mm leveä)

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 170 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 410 mm

Virtalähteen maksimipituus: 200 mm

Tuuletintuki: Edessä: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Katossa: 2 × 120 mm / 2 × 140 mm Pohjassa: 2 × 120 mm Takana: 1 × 120 mm

Jäähdytintuki: Edessä: 360 mm Katossa: 240 mm

Asemapaikat: 2 × 2,5” SSD + 1 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 1 × USB 3.2 Type-A 1 × USB 3.2 Type-C 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



Kraken Elite on AIO-jäähdytin työpöytäprosessoreille, joka tarjoilee RGB-väriloistoa sekä tuulettimissa että pumppuyksikössä. Kraken-mallistolle tuttuun tapaan pumppuyksikkö on varustettu pyöreällä LCD-näytöllä, johon saa näkyviin esimerkiksi kokoonpanon reaaliaikaista sensoridataa. Näytössä on halkaisijaltaan hieman edellisvuodesta kasvanut 2,72-tuumainen IPS-paneeli 640 × 640 pikselin tarkkuudella. Kraken Eliten RGB-versioissa on kaapelinhallintaa helpottamassa NZXT:n Core-mallistoon kuuluva yhden kehyksen tupla- tai triplatuuletin, mallista riippuen. Uutuus on kuitenkin saatavilla myös perinteisillä tuulettimilla ilman RGB-valoja.

Jäähdytystehoa uudelle Kraken Elitelle povataan jopa 10 prosenttia enemmän edeltäjämalliin verrattuna sen turbiinipumpun ansiosta. Alhaisia kuormia varten AIO:n tuulettimilla on myös ”Zero RPM Mode” melutasojen alentamiseksi. Uuden Kraken Eliten perusversio on valittavissa mustana ja RGB-versio mustana sekä valkoisena.

Uudistettujen H5 Flow’n ja Kraken Eliten Suomeen saapumisesta ei vielä ole tarkkaa tietoa, mutta suositushinnat euroissa ovat seuraavat:

Lähde: NZXT (1, 2)