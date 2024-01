Yhtiön tutkan alta livahtaneessa näyttöuutuudessa on Samsungin 4K-resoluution ja 240 hertsin QD-OLED-paneeli, mihin

Useat perinteisistä valmistajista pitivät yllättävän pientä profiilia CES 2024 -messuilla. Yksi näistä ja pahasti tutkan alta livahtamaan päässyt oli Gigabyte ja sen pelibrändi Aorus.

Gigabyte Aoruksen messutarjontaan kuului kilpailijoiden tapaan laaja valikoima uusia kannettavia, joiden kantavana teemana on tekoäly. Kannettavat on varustettu Intelin uusilla 14. sukupolven Core -prosessoreilla, jotka julkaistiin samaisilla messuilla ja esimerkiksi Aorus 16X (2024):stä löytyy tietokonemarkkinoilla vielä harvinainen Dolby Vision -tuki.

Näyttömarkkinoille Aorus on tuomassa myyntiin ensimmäisenä DisplayPort 2.1 UHBR 20 -tuella varustetun näytön. Aorus FO32U2P on varustettu Samsungin 32-tuumaisella 4K-resoluuution QD-OLED-paneelilla, joka tukee parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuutta. UHBR 20 on DP 2.1 -standardin nopein eli 80 Gbps:n taso. Tällä hetkellä sitä tukee varmistetusti vain AMD:n Radeon Pro W7000 -sarjan ammattilaisnäytönohjaimilla, kun kuluttajapuolen RX 7000 -sarja on rajoitettu UHBR 13.5 eli 54 Gbps:n nopeuteen. Täysin turhaan ominaisuutta näyttöön ei kuitenkaan ole lisätty, sillä UHBR 13.5 ei riitä tarjoamaan pakkaamatonta 4K HDR -resoluutiota 240 hertsin taajuudella.

Näytönohjainmarkkinoille yhtiö tuo odotetusti GeForce RTX 40 Super -näytönohjaimia sitä mukaa, kun niitä pitkin tammikuuta tippuu myyntiin. Aorus-näytönohjaimista löytyy muun muassa tuoreimmat WindForce Bionic Shark Fan -tuulettimet ja RGB-valokehät niiden ympäriltä. Mukana tulee myös näytönohjaimen roikkumista ehkäisevä tuki.

Lähde: Gigabyte Aorus