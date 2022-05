Project Stealthissa suuri osa liittimistä on siirretty emolevyn selkäpuolelle ja piilotettu näytönohjaimen lisävirtaliittimet PCIe-liittimen puoleiselle reunalle.

Gigabyte on lyöttäytynyt yhteen Maingearin kanssa ja julkistanut Project Stealth -tietokoneenrakennussarjan sekä Maingear Stealth -tietokonesarjan. Stealth-osat ovat mustanpuhuvia ja ne on suunniteltu piilottamaan mahdollisimman paljon johtoja näkyvistä.

Project Stealth -rakennussarja on periaatteessa ATX-yhteensopiva, mutta siinä on hyödynnetty Maingearin patentoimaa tapaa siirtää liittimiä emolevyn selkäpuolelle. Myös esimerkiksi näytönohjaimen virtaliittimet ovat emolevyn puolella näytönohjainta ja näytönohjain on mitoitettu siten, että ne tulevat juuri emolevyn reunan yli mahdollistaen piilossa kulkevat johdot suoraan kotelon syövereihin, kiitos takapuolen kaapelit peittävän suojalevyn sopivaan kohtaan lisätyn läpiviennin.

Rakennussarja sisältää Gigabyte Z690 Aorus Elite Stealth -emolevyn, GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G Stealth -näytönohjaimen ja Aorus C300G Stealth -kotelon. Mustan teeman rikkoo vain verrattain hillitty RGB-valaistus; esimerkiksi näytönohjaimessa on valaistu vain Stealth-teksti, emolevyssä VRM-siilen päältä löytyvä Aorus-teksti ja kotelosta virtalähdekotelon ja etupaneelin Aorus-logot sekä kaksi koristevalolistaa niin ikään etupaneelissa. Maingearin Stealth Gaming PC tulee sisältämään samat osat ja kustomointivara jää muisteihin ja SSD-asemiin.

Gigabyten mukaan Project Stealth -tietokoneenrakennuskitti tulee myyntiin lähiaikoina, mutta ei tarkentanut päivämäärää sen tarkemmin. Myös hintatiedot ovat vielä häiveverhon takana.

Lähde: Gigabyte