Päämielenkiinto AMD:n Computex-keynotessa kohdistui luonnollisesti Zen 4 -prosessoreihin ja AM5-alustaan. Mukaan mahtui kuitenkin myös muuta mielenkiintoista uutta.

AMD Mendocino on uusi prosessori, joka saapuu kannettaviin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ennakkotietojen perusteella se vaikuttaa hyvin vastaavalta, kuin Van Gogh, mutta TSMC:n N6-prosessilla valmistettuna. Prosessorissa on neljä Zen 2 -ydintä ja RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva grafiikkaohjain, mutta sen tarkempia tietoja siitä ei vielä paljastettu. Mendocino on suunnattu 399-699 dollaria kustantaviin kannettaviin ja se tulee löytymään sekä Windows- että Chromebook-kannettavista, joista mainittiin nimeltä Lenovon Ideapad 1.

Ajankohtaisempi prosessoriuutuus on puolestaan Ryzen 6000 Ultrathin, joka mahdollistaa entistä ohuemmat kannettavat. Esillä olivat Asuksen Zenbook S13 ja Lenovon Yoga Slim 7 Pro X, jotka lupaavat jopa 1080p-resoluutiolle piisaavaa pelisuorituskykyä entistä matalammissa kokoonpanoissa.

Lisäksi esillä oli AMD Advantage -alusta, johon perustuu myös Corsairin ensimmäinen kannettava. Muilta valmistajilta esillä olivat Asuksen ROG Zephyrus G14 tehokkaimpana 14”-kannettavana, Alienwaren M17 R5 tehokkaimpana 17”-kannettavana, Lenovon Legion 7 ja Legion Slim 7, joista ensin mainitussa on paineen tunnistavat WASD-näppäimet ja jälkimmäinen on ohuin AMD Advantage -kannettava. Emdoorin AG958 AMD Advantage -runkoa hyödynnetään Metamechbookissa ja OriginPC:n kannettavassa ja HP:n Omen 16 tuo ensimmäisenä markkinoilla SmartShift Eco -teknologian, jonka luvataan parantavan akkukestoa jopa 60 % League of Legendsiä pelatessa.

AMD:n Smart-perhe sisältää tällä hetkellä SmartAccess Memory-, SmartAccess Graphics SmartShift Max- ja SmartShift Eco -teknologiat. Lähitulevaisuudessa ne saavat rinnalleen SmartAccess Storage -teknologian. SmartAccess Storage sisältää tuen DirectStorage-rajapinnalle GPU-kiihdytetyllä purulla ja muita AMD:n alustaan liittyviä teknologioita. Yhtiö tulee kertomaan siitä tarkemmin lähitulevaisuudessa, mutta kuten DirectStorageen sopii, luvataan sen lyhentävän latausaikoja ja mahdollistavan korkealaatuisemman datan streamauksen.

