Gigabyte julkaisi UD1000GM-virtalähteen PCIe 5.0 H+-lisävirtaliittimellä

Kyseessä on ensimmäinen virallisesti julkaistu PCIe 5.0 H+- eli 12+4-pinnisellä 12VHPWR-liittimellä varustettu virtalähde, vaikka kilpailijan mallit ehtivätkin vuotokuviin ensin.

Ensimmäiset PCI Express 5.0 H+ -lisävirtaliitintä tukevat virtalähteet nähtiin vajaat pari viikkoa sitten, kun MSI:n tulevista MEG- ja MPG-virtalähteistä vuoti ensimmäisiä kuvia nettiin. Ensimmäiseksi valmiin virtalähteen kanssa liikenteeseen ehti kuitenkin Gigabyte.

Gigabyte on tänään julkaissut UD1000GM PCIE 5.0 -virtalähteen, joka on varustettu PCIe 5.0 H+- eli 12VHPWR-virtaliittimellä. Kyseessä on 12+4-pinninen virtaliitin, joka mahdollistaa jopa 600 watin tehonkulutuksen esimerkiksi näytönohjaimille. Yhtiön tiedotteen ilman liitintä käyttäjät joutuvat turvautumaan adapteriin, jonka toisesta päästä löytyy kolme 8-pinnistä PCIe-virtaliitintä. Tällöinkään tosin virallisia standardeja noudattaen ei yllettäisi kuin maksimissaan 450 wattiin.

Virtalähde kuuluu Gigabyten Ultra Durable -sarjaan, joka panostaa yhtiön mukaan erittäin korkealaatuisiin komponentteihin ja suunnitteluun. Käytössä ovat esimerkiksi japanilaiset kondensaattorit, uusi ja paranneltu jäähdytysratkaisu, 120 mm:n älykkääksi kehuttu nestelaakeroitu tuuletin ja kuusi erilaista suojausteknologiaa. Virtalähde on 80 Plus Gold -sertifioitu ja kaikki sen kaapelit ovat modulaarisia.

Gigabyte ei valitettavasti kertonut vielä virtalähteen hintaa tai milloin se tarkalleen ilmestyy kauppojen hyllyille asti.

