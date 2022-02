Uusi artikkeli: Testissä Garmin Venu 2 Plus

Testasimme Garminin 480 euron hintaisen Venu 2 Plus -älykellon.

io-techin uusimmassa älykelloartikkelissa testipenkkiin on päätynyt Garminin tuore Venu 2 Plus -älykello. Kyseessä on 479 euron suositushinnalla varustettu kello, joka painottaa valmistajalle tyypilliseen tapaan erityisesti liikunta- ja terveysominaisuuksia. Venu 2 Plus erottuu markkinoiden massasta omalla käyttöjärjestelmällään, joka tukee myös kolmannen osapuolen sovelluksia. Lisäksi monipuolisista älyominaisuuksista huolimatta Garminin uutuus tarjoaa valmistajan mukaan jopa 9 päivän akunkeston.

Testiartikkelissa tutustumme Garmin Venu 2 Plus -älykelloon vajaan kuukauden ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

Lue artikkeli: Testissä Garmin Venu 2 Plus