Model O 2 Pro ja D 2 Pro on valettu eri muoteista, mutta niiden ominaisuudet ovat identtiset ja molemmista tulee myös nopeampiin yhteyksiin kykenevät 4K/8KHz-versiot.

Oheislaitevalmistaja Glorious on terästänyt hiirimallistoaan uusilla Pro-sarjan Model O 2 Pro- ja Model D 2 Pro -malleilla. Kummastakin tulee saataville sekä perus- että 4K/8KHz -versiot. Ammattilaispiireissä ei pelaajista piitata, sillä RGB-valot on jätetty paketista pois painon säästämiseksi.

Glorious Model O 2 Pro ja Model D 2 Pro on komponenttiensa osalta käytännössä identtisiä, mutta kuten jo aiemmista malleista tuli tutuksi, Model O on symmetrisesti muotoiltu joka hiiriotteelle sopivaksi, kun Model D on suunniteltu ergonomiseksi oikeakätiseen käyttöön Claw- ja Palm-otteille.

Hiirten silmänä toimii BAMF 2.0 26K Optical Sensor Motion Sync -tuella. Sensori tarjoaa käyttäjälle 26 000 DPI:n tarkkuuden ja lupaa pysyä kyydissä jopa 650 IPS:n nopeuksissa ja 50 G:n kiihdytyksissä. Päänäppäimissä puolestaan hyödynnetään Glorious Optical Switch -kytkimiä, joille luvataan 100 miljoonan klikkauksen elinikä. Pääkytkinten lisäksi hiirestä löytyy kaksi peukalopainiketta, klikattava rulla ja DPI-painike.

Oletuksena hiiriä on tarkoitus käyttää langattomasti 2,4 GHz:n yhteydellä 1000 hertsin päivitystaajuudella, mutta 4K/8KHz -malleissa tuettuina ovat jopa 2000 ja 4000 hertsin päivitystaajuudet langattomasti tai 8000 hertsin päivitystaajuus USB-C-kaapelilla. Akun lataus tapahtuu niin ikään samaisen USB-C-liittimen läpi ja akkukestoa luvataan parhaimmillaan 80 tuntia. 4000 hertsin langaton päivitystaajuus tiputtaa akkukeston 35 tuntiin.

Glorious Model O 2 Pron mitat ovat versiosta riippumatta 67 x 128 x 38 mm, mutta painossa on eroa pari grammaa. Perusversio lyö puntariin 57 grammaa ja 4K/8KHz-versio 59 grammaa. Model D 2 Pron mitat ovat puolestaan 67 x 127 x 42 mm. Painoa perusversiolla on 60 grammaa ja 4K/8KHz-versiolla 62 grammaa.

Hiiret tulevat saataville välittömästi, mutta niiden hinnoittelusta Suomessa ei ole tällä haavaa varmuutta. Verottomat suositushinnat ovat O 2 Prolle ja D 2 Prolle 99,99 dollaria ja 4K/8KHz-malleille 129,99 dollaria.

Lähde: Glorious