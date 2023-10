Canalys: Älypuhelinmarkkinat osoittavat elpymisen merkkejä

Älypuhelintoimitusten kerrotaan kasvaneen reilusta 250 miljoonasta lähes 300 miljoonaan puhelimeen, mutta vuoden takaisista toimituksista jäätiin jälkeen vielä prosentin verran.

Älypuhelinmarkkinoiden huippu on saavutettu ainakin toistaiseksi jo pari vuotta sitten, jonka jälkeen suunta on ollut enemmän tai vähemmän kutistumaan päin. Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä on nähty nyt elpymisen merkkejä, kertoo Canalys.

Canalysin vuosineljännesraportin mukaan älypuhelinmarkkinat kääntyivät jälleen nousuun vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Täysin kuivilla ei kuitenkaan vielä oltu, vaan vuoden takaiseen nähden valmistajat toimittivat edelleen prosentin vähemmän puhelimia. Yhtiön analyytikko Toby Zhu varoittaa luottamasta markkinoiden elpymiseen vielä liikaa, sillä epävakaa maailmantilanne luo markkinoille epävarmuuksia. Canalysin keskipitkän ennusteen mukaan kasvu tulisi jatkumaan, mutta samalla hidastumaan.

Canalysin alustavan raportin mukaan Top-5-listalla merkittävintä on Infinix-, Itel- ja Tecno-brändeillä operoivan Transsionin kasvu. Yhtiön osuus markkinoista on nyt käytännössä tasoissa OnePlussankin sisältävän Oppon kanssa 9 %:ssa, kun vuotta aiemmin Oppolla oli vielä 10 % ja Transsionilla vain 6 % osuus. Kolmen kärjessä kärkipaikkaa pitävän Samsungin osuus on sulanut vuodessa 22 %:sta kahdella prosenttiyksiköllä 20 %:iin, Applen yhdellä %-y:llä 17 %:iin samalla kun Xiaomi on pysytellyt tutussa ja turvallisessa 14 % osuudessaan.

