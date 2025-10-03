Rungosta ja näppäinhatuista muovin ja metallin hylkäävän keraamisen rakenteen lisäksi näppäimistö erottuu massasta seuraavan sukupolven magneettisilla TMR-antureita hyödyntävillä kytkimillään.

Näppäimistövalmistaja Keychron on julkaissut mielenkiintoisen uuden näppäimistön. Uusi Q16 HE 8K on 65 % -kokoluokan näppäimistö, joka näyttää päällepäin kuvissa tavalliselta, mutta joka hyödyntää näppäimistöjen saralla uutta materiaalia ja kätkee sisäänsä uusinta magneettikytkinteknologiaa.

Keychron Q16 HE 8K on yhtiön uusi Kickstarterin kautta julkaistu 75 % -kokoluokan näppäimistö. Sen erikoisin ominaisuus on ehdottomasti muovin ja metallin hylkääminen rungosta ja näppäinhatuista keraamin tieltä. Keraaminen materiaali antaa yhtiön mukaan sileän, viileän ja ”thockyn” tuntuman.

Keramiikan hyödyntäminen ei ole Q16 HE 8K:n ainut uusi temppu, vaan näppäimistössä käytetään Hallin ilmiöön perustuvien magneettikytkinten sijasta seuraavan sukupolven magneettisia kytkimiä TMR-antureilla (tunnelimagneettivastusanturi). Näppäinkytkimet ovat lineaarisia ja niiden aktivointisyvyyttä voi säätää 0,1-3,35 mm:n välillä. Kytkinten painallussyvyys havainnoidaan jopa 0,01 mm:n tarkkuudella, kun Hallin ilmiötä hyödyntävillä kytkimillä jäädään 0,1 mm:n tarkkuuteen. Piirilevy tukee kytkinten hot-swap-teknologiaa, mutta ilmeisesti vain samanlaisille kytkimille.

Keychronin mukaan sen uusi näppäimistö tukee jopa neljää toimintoa per kytkin siten, että eri toiminnot aktivoituvat eri painallussyvyydessä. Se tukee myös kyseenalaisia Snap Click- ja Last Key Priority -ominaisuuksia, jotka ovat pannassa useissa esports-peleissä. Snap Click mahdollistaa kahden kytkimen parittamisen siten, että se, kumpaa painetaan syvemmälle, aktivoituu ja toinen resetoituu. Vastaavasti Last Key Priority puolestaan aktivoi kahta kytkintä painaessa jälkimmäisenä painettu ajaa ensin painetun yli.

Q16 HE 8K kommunikoi nimensä mukaisesti tietokoneen kanssa parhaimmillaan 8000 hertsin päivitysnopeudella. Näppäimistön ominaisuuksia, pelisuorituskyvyn takaava RGB-valaistus mukaan luettuna, hallitaan suoraan verkkoselaimen kautta eikä erillisiä sovelluksia tarvita.

Keychron Q16 HE 8K on ennakkotilattavissa Kickstarterin ja yhtiön verkkosivujen kautta, mutta Kickstarterin kautta tilatut toimitetaan ensin. Niiden toimitusten odotetaan alkavan joulukuun aikana. Saatavilla on toistaiseksi vain US-asettelu. Yhden näppäimistön hinta on Kickstarterissa 219 dollaria eli noin 187 euroa ja Ceramic Essentials Bundlen, joka sisältää näppäimistön, pidennetyn takuun, rannetuen ja Keychron Coiled Aviator 8K -USB-kaapelin kustantaa puolestaan 257 dollaria eli noin 220 euroa. Yhtiön verkkosivuilla hinta on 229,99 dollaria.

Lähteet: Keychron, Kickstarter