Maaliskuun Pixel Drop painottui vahvasti uusiin Gemini-toimintoihin.

Google on jälleen pitänyt netissä Pixel Drop -tilaisuuden, jossa se esitteli Pixel-puhelimilleen saapuvia uusia ominaisuuksia. Odotetusti pääpaino oli tekoälyominaisuuksissa.

Ruudulla näkyvästä sisällöstä tiedon hakemiseen tarkoitettu Circle to Search -toiminto laajentuu tunnistamaan kuvan sisältöä monipuolisemmin. Esimerkiksi käyttäjän ympyröimästä asukokonaisuudesta osataan nyt hakea jokainen osa erikseen vaikkapa takki, housut ja kengät mukaan lukien. Löytyneitä vaatteita voi halutessaan myös sovittaa itselleen lataamalla Geminille oman kuvansa.

Geminiä voi jatkossa käyttää monipuolisemmin eri sovelluksissa apurityylisesti, esimerkiksi ostosten tekemiseen tai ruuan tilaamiseen. Tehtävät pyörivät taustalla muun käytön ohella ja Google lupaa käyttäjällä olevan aina täysi hallinta apurin tekemisiin, joka pyytää esimerkiksi ostosten tekemiseen aina lopullisen vahvistuksen. Ominaisuuden kerrotaan olevan beetavaiheessa.

Geminin Magic Cue -ominaisuus osaa esimerkiksi seurata yhteystietojen kanssa käytyjä keskusteluja ja ehdottaa viestisovelluksen sisällä eri toimintoja ilman, että sovelluksesta tarvitsee poistua. Google havainnollisti ominaisuutta ravintolasuosituksilla, joita Magic Cue antaa suoraan viestisovelluksessa, kun keskustelun aiheena on ravintolan valinta.

Now Playing -ominaisuus on jatkossa oma sovelluksensa, joka tunnistaa käyttäjän kuunteleman musiikin ja auttaa tätä pitämään kirjaa pitämistään kappaleista. Sovelluksen kautta pääsee toistamaan kuuntelemiaan kappaleita uudestaan haluamassaan musiikkisovelluksessa.

Muita Pixel Dropissa esiteltyjä ominaisuuksia olivat esimerkiksi tekoälyavusteinen sovelluskuvakkeiden muokkaaminen taustakuvaan sopivaksi ja uudet Pixel Watch -älykellon ominaisuudet, kuten kellon antamat hälytykset sen unohtuessa liian kauas käyttäjästä tai vaihtoehtoisesti puhelimen automaattinen lukitus, kun käyttäjä liikkuu siitä tarpeeksi kauas kello kädessään.

Uudet Pixel-ominaisuudet tulevat jakeluun asteittain lähiviikkojen aikana Pixel 6 -mallistosta ylöspäin. Osa ominaisuuksista saattaa kuitenkin olla laite- ja aluekohtaisia. Kaikista uusista ominaisuuksista voit lukea tämän uutisen lähdelinkeistä.

Lähde: Google (1, 2)