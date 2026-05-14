Google on tuomassa Android Autoon mm. Google Mapsin suurimman päivityksen yli vuosikymmeneen ja Gemini Intelligence -ominaisuudet kaikkiin laitteisiin.

Google on pitänyt The Android Show: I/O Edition 2026 -tapahtuman netissä ja kertonut samalla Androidin uusista tuulista. Uutisoimme jo tapahtumassa julkistetuista Googlebook-kannettavista, mutta tapahtumaan mahtui paljon muutakin uutta.

Google jakoi The Android Show -tapahtumassa esitellyt uudistukset Android-käyttöjärjestelmään neljään kategoriaan: Gemini Intelligence, Googlebook, Android Auto ja Core Experience.

Gemini Intelligence on yhtiön tekoälyominaisuuksien uusi kattotermi ja tulee kattamaan laitteet älykelloista kannettaviin ja puhelimista autoihin. Sen luvataan hoitavan triviaalit tehtävät, jotta käyttäjä voi keskittyä olennaiseen. Agenttiset tekoälyominaisuudet osaavat käyttää yhdestä sovelluksesta haettuja tietoja monimutkaisissa tehtävissä useissa eri sovelluksissa, kuten vaikkapa etsivät konserttikuvasta vihjaamalla liput seuraavalle saman bändin keikalle. Lisäksi ne esimerkiksi rakentavat haluamasi widgetit käskystä ja täyttävät vaikka lentolippujen tilaukseen käyttäjän tiedot automaattisesti suoraan passista, olettaen että puhelimessa on kuva passista. Syötettyjen tietojen oikeellisuuden tarkistus ja lopullinen lähetys on sentään jätetty käyttäjän vastuulle. Puheen kirjoittaminen puheesta tekstiksi -ominaisuudella muuttuu astetta toimivammaksi poistamalla jatkossa ylimääräiset täytesanat välistä ja osaa etsiä vaikkapa viestikeskustelun keskellä oleellista tietoa muista keskusteluista.

Android Auton uudistukset sisältävät muun muassa laajemmin kustomoitavan kotinäytön, joka sovittaa itsensä sulavasti eri kokoisiin ja muotoisiin näyttöihin. Sen yksittäisistä ominaisuuksista kenties merkittävin on täysin uudistunut immersiivinen navigointi, joka on yhtiön mukaan suurin päivitys Google Mapsiin yli vuosikymmeneen. Karttanäkymä muuttuu tyylitellyksi 3D-näkymäksi ja siinä näkyy oleellisia yksityiskohtia kuin teiden kaistat, liikennevalot ja STOP-merkit. Kaistat huomioidaan myös navigoinnissa ja reitti ohjautuu oikeille kaistoille automaattisesti.

Android Auto saa tuen myös videoiden pyörittämiselle auton näytöllä maksimissaan 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Se ei kuitenkaan tule viemään huomiota ajamiselta, sillä auton lähtiessä liikkeelle itse video siirtyy sulavasti piiloon, kun ääniraita jatkaa pyörimistään. Ominaisuus saattaa olla kuitenkin rajoitettu tiettyihin automalleihin, sillä esittelyvideolla puhutaan erikseen ”tuetuista autoista” samaan aikaan, kun ruudulla näkyvät BMW:n, Fordin, Genesiksen, Hyundain, KIA:n, Mahindran, Renaultin, Skodan, Tatan ja Volvon logot. Äänipuolta on parannettu puolestaan Dolby Atmos -tuella, mikä sekin saattaa asettaa omia vaatimuksiaan autolle.

Gemini Intelligence kuuluu myös mukaan pakettiin, mutta vain jos Android Auto on kytketty sitä tukevaan puhelimeen tai ”Car with Google Built-in” -autoon. Niiden tapauksessa se osaa myös antaa juuri käytössä olevaan autoon liittyviä ohjeita ja tietoja.

Androidin ydinkokemukseen liittyviä päivityksistä ensimmäisenä estradille nostetaan 3D Emojit. Yhtiö on työstänyt kaikki 4000 Androidin emojia uudestaan antamaan 3-ulotteisemman vaikutelman itsestään. Sisällöntuottajille tuodaan Screen Reactions -ominaisuus, joka tuo käyttäjän selfiekameran avulla suoraan ruudulle. Androidiin on tuotu Metan kanssa yhteistyössä Instagramin parhaiksi laskettuja ominaisuuksia, kuten Ultra HDR -tuen, natiivin kuvanvakautuksen ja yötilan. Meta on myös optimoinut kuvan otosta sen lähetykseen vievää polkua varmistaakseen kuvien pysyvän mahdollisimman laadukkaina.

Lähteet: Android, Google