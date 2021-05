Google esitteli tulevan Android 12 käyttöliittymän ja julkaisi ensimmäisen beetaversion valituille puhelimille

Yhtiön itsensä mukaan Android 12 tuo mukanaan suurimman design-muutoksen koko käyttöjärjestelmän historiassa.

Google esitteli eilen pitämässään Google I/O-tapahtumassa tulevan Android 12 -käyttöliittymänsä uusia uudistuksia ja päivitettyä ulkoasua. Samalla valmistaja myös julkaisi saataville ensimmäisen beetaversion käyttöjärjestelmästä omien Pixel-puhelintensa lisäksi myös valituille Asuksen, OnePlussan, Oppon, Realmeen, Sharpin, Tecnon, TCL:n, Vivon, Xiaomin ja ZTE:n laitteille.

Android 12 tuo mukanaan varsin vahvasti uudistetun käyttöliittymän. Googlen omien sanojen mukaan kyseessä on suurin design-muutos koko Androidin historiassa. Käyttöliittymässä vaikuttaisi esiteltyjen kuvien ja videoiden perusteella olevan käytössä entistä enemmän pastellisävyjä ja pyöristettyjä kaksiulotteisia muotoja. Ulkonäkö tuokin monin osin väistämättä mieleen Applen iOS-käyttöjärjestelmän. Kyseessä ei kuitenkaan ole missään nimessä kopio Applen käyttöjärjestelmästä, vaan käyttöliittymä on tunnistettavissa edelleen selvästi Googlen vanhaksi tutuksi Androidiksi.

Ulkonäköuudistuksen mukana Google on uusinut myös Widget-piensovelluksiaan lisäämällä mukaan interaktiivisia kontrolleja. Väri- ja muotomuutosten lisäksi ulkonäköä on päivitetty tuomalla mukaan ”stretch overscroll”, eli sivua laitansa yli liu’uttaessa mukana venyvä sovellusruutu vanhan hehkuefektin tilalle. Ulkonäön lisäksi audiopuolta on kehitetty sulavoittamalla transitioita ääniefektien välillä. Käyttöliittymän värienhallintaan on myös annettu vapaammat kädet, minkä lisäksi värit voi asettaa synkronoitumaan käytetyn taustakuvan mukaisiksi.

Päivitetystä ulkonäöstä huolimatta käyttöliittymän ei pitäisi olla puhelimille entistä raskaampi pyörittää, vaan sen sijaan Google lupailee prosessorikäytön peräti vähentyneen. Kokonaisuudessaan käyttöliittymän CPU:lta viemä aika on Googlen mukaan pudonnut 22 prosenttia ja tehoytimiltä vietyä aikaa on pudotettu reilut 15 prosenttia.

Apple herätti huomiota tuomalla uusimmassa iOS 14.5:ssä yksityisyyden suojaa parantaneen mahdollisuuden rajoittaa sovellusten tietojenkeräämistä, mutta ei Googlekaan yksityisyyttä ole unohtanut. Uuden Android 12:n myötä käyttöliittymän ylälaidassa on aina näkyvillä pieni merkki, jos puhelimen kameraa tai mikrofonia käytetään taustalla, minkä lisäksi suoraan ylälaidasta esiin vedettävästä pikavalikosta on mahdollista estää sovelluksen kameran tai mikrofonin käyttöoikeus.

Googlen käyttöjärjestelmässä Bluetooth-skannauksen käyttäminen on tähän asti vaatinut seurantapalveluiden hyväksymisen, mutta tähänkin on tulossa muutos Android 12:sta mukana, sillä uudessa käyttöjärjestelmäversiossa Bluetooth voi etsiä lähistön laitteita saamatta käyttöön tarkkoja sijaintitietoja. Seurantaominaisuuksiin on myös lisätty mahdollisuus antaa tarkan sijainnin sijaan sovelluksille vain summittainen arvio sijainnista.

Näiden käyttäjälle selvästi näkyvien uudistusten lisäksi tuorein Android-versio tuo totuttuun tapaan mukanaan myös päivitettyjä sovellusrajapintoja, joista yhtenä Google mainitsee parannetut ominaisuudet suurten näyttöjen laitteille, kuten tableteille ja Chromebookeille, suunniteltujen sovellusten luontiin.

Android 12:n beta-versio on saatavilla välittömästi uutisen alussa mainituille laitteille, mutta saatavuudessa voi olla vaihtelua alueittain. Tarkka lista laitteista valmistajittain löytyy Googlen sivuilta.

Lähteet: Google (1), (2) ja (3)