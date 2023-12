Kolmena varianttina saataville tuleva Gemini on Googlen mukaan ensimmäinen LLM-tekoälymalli, joka peittoaa ihmisasiantuntijat Massive Multitask Language Understanding -tehtävissä.

Erilaiset tekoälymallit GPT:t keihäänkärkinään ovat vallanneet markkinoita viime ajat. Nyt myös Google on saanut valmiiksi oman uuden suuren kielimallinsa (Large Language Model, LLM) Geminin.

Googlen mukaan Gemini on tällä haavaa maailman suurin ja kyvykkäin tekoälymalli ja se tulee markkinoille saataville kolmena eri versiona: Ultra, Pro ja Nano. Ultra kuten nimestäkin voi nikkeknattertonit päätellä joukon suurin ja monipuolisin kielimalli, joka on suunniteltu kaikkein monimutkaisimpiin tehtäviin. Pro on pykälää keveämpi yleismalli ja Nano suoraan laitteella suoritettavaksi tarkoitettu kevytversio Geministä.

Googlen mukaan Gemini on suunniteltu aivan alusta asti ns. multimodaaliseksi, eli se kykenee saumattomasti yhdistelemään, ymmärtämään ja tulkitsemaan tietoa useista erityyppisistä lähteistä, kuten videoista, tekstistä, koodista, äänistä ja kuvista.

Geminin kyvykkyydestä kertoo Googlen mukaan ensinnäkin se, että Ultra-variantti on yhtiön mukaan ensimmäinen kielimalli, joka kykenee peittoamaan ihmisekspertit MMLU-tehtävissä (Massive Multitask Language Understanding). Gemini Ultra sai yhteensä 57 erilaista matematiikkaan, fysiikkaan, historiaan, lakiteksteihin ja lääketieteisiin liittyvissä testeissä tulokseksi 90 %, mikä peittoaa esimerkiksi GPT4:n 86,4 %:n tuloksen selkeällä erolla.

Gemini tulee käyttöön välittömästi ja ensimmäisenä Googlen Bard-tekoälybotin käyttöön on annettu Geminin Pro-versio. Se tulee saataville Bardiin englanninkielisenä yli 170 maassa. Gemini Nano puolestaan tuodaan pikavauhtia Pixel 8 Pro -puhelimille. Jokin versio Geministä ollaan lisäämässä myös Googlen hakuun, mainospalveluihin, Chromeen ja Duet AI -palveluun.

Lähde: Google