Kriittiset tietoturvapäivitykset käyttöjärjestelmän tuen päättymisen jälkeen takaava Extended Security Update -ohjelma tulee ensi kertaa myös kuluttajien saataville, mutta ilmainen se ei tule olemaan.

Microsoftin Windows 10 -käyttöjärjestelmällä on edelleen vankka tukijakuntansa, vaikka yhtiö on pyrkinyt puskemaan Windows 11 -versiota käyttäjille ahkerasti. Vanhemman käyttöjärjestelmän tuki tulee kuitenkin päättymään uutta aiemmin, joten 10:n käyttäjien on tehtävä jonkinlainen ratkaisu vajaan kahden vuoden kuluttua.

Windows 10:n tuki päättyy virallisesti 14. lokakuuta 2025. Normaalisti tämä tarkoittaa tyhjän päälle jäämistä ja käyttöjärjestelmän valumista päivä päivältä kohti tietoturvattomuutta. Microsoft on nyt kuitenkin päättänyt tarjota ensi kertaa myös tavallisille käyttäjille mahdollisuutta jatkaa tukea.

Microsoftin Extended Security Update- eli ESU-ohjelma on aiemmin yrityskäyttöön tarkoitettu optio, jossa maksamalla päivityksistä myös tuen ulkopuolelle jääneet käyttöjärjestelmät voivat saada tietoturvapäivityksiä tuen päättymisen jälkeen. Windows 10:n eliniän päättymisen myötä sama mahdollisuus tuodaan myös tavallisille käyttäjille, jotka ovat syystä tai toisesta haluttomia päivittämään käyttöjärjestelmään ajantasalle.

Windows 10:n ESU-ohjelma tulee kattamaan kriittiset ja muutoin tärkeiksi katsotut tietoturvapäivitykset. Windows 365 -tilauspalvelun käyttäjille ESU-ohjelma on ilmainen, kunhan Windows 10 -laitteilla otetaan yhteys pilvessä pyörivään Windows 11 -kokoonpanoon. Myös Azure Virtual Desktop -käyttäjille ESU-päivitykset tulevat ilmaiseksi. Tavallisille käyttäjille ESU tulee kuitenkin olemaan maksullinen, mutta hinnastoa ei ole vielä lyöty lukkoon.

Lähteet: Windows Central, Microsoft