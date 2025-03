Pixel 9a:ssa on parannettu mm. järjestelmäpiiriä, näytön kirkkautta, akun kapasiteettia sekä lataustehoa.

Google on julkistanut tänään uuden keskihintaluokkaan asemoituvan Pixel 9a -älypuhelimensa, joka on seuraaja vajaa vuosi sitten julkaistulle ja io-techin testissä Toimituksen valinnan saaneelle Pixel 8a -mallille. Samalla kyseessä on ensimmäinen Pixel a-sarjan puhelin, joka julkaistaan virallisesti myös Suomen markkinoille.

Google on uudistanut Pixel 9a:n muotoilua havaittavasti ja se poikkeaa kamerakehyksen osalta selvästi sekä edeltäjästään että muista Pixel 9 -sarjan puhelimista. Yritys on nimittäin poistanut kokonaan Pixel-puhelimille viime vuosina ikoniseksi muodostuneen takakuoren poikki kulkeneen kaistaleen ja kamerat sijaitsevat nyt pelkistetyssä pillerin muotoisessa saarekkeessa, joka on lähes takakuoren tasalla. Lisäksi kehys on nyt profiililtaan suorempi, eikä takalasi kaarru enää kehystä kohden. Kehys on valmistettu 100 % kierrätetystä alumiinista ja muovikomposiittitakakuori on 83 % kierrätysmateriaalia. Rakenteen suojaluokitusta on parannettu hieman IP68-tasoon.

Näyttökokoa on kasvatettu edeltäjämallista 0,2 tuumalla ja pistemäisen maksimikirkkauden kerrotaan kasvaneen 35 %:lla. Järjestelmäpiiriksi on päivitetty Googlen oma Tensor G4 -malli, joka on käytössä myös yrityksen kalliimmissa Pixel 9 -sarjan puhelimissa. Muistimäärät ovat pysyneet samoina, eli 8 Gt RAM-muistin kaveriksi on tarjolla 128 tai 256 Gt tallennustilaa. Akun kapasitetti on kasvanut merkittävät yli 600 mAh edeltäjämalliin nähden ja maksimilataustehoa on nostettu hieman 23 wattiin.

Google mainostaa rohkeaan sävyyn Pixel 9a:n tarjoavan parhaan kameran hintaluokassaan. Kaksoistakakamera koostuu päivitetystä 48 megapikselin pääkamerasta sekä edeltäjämallista tutusta 13 megapikselin ultralaajakulmakamerasta. Pääkameran resoluutio on hieman alhaisempi ja myös sensorikoko hieman pienempi, mutta pikselikoko on pysynyt samana ja vastaavasti valovoima on parantunut ja uutena ominaisuutena pääkamera tukee makrokuvausta 5 cm etäisyydeltä. Tarjolla on myös Googlen tekoälyavusteiset kuvaprosessointiominaisuudet, kuten henkilön lisäämisen kuvaan mahdollistava Add Me, ryhmäkuvan optimointiin tarkoitettu Best Take sekä kuvagallerian Magic Editor- ja Auto Frame -ominaisuudet.

Softapuolella on tarjolla luonnollisesti tuorein Android 15 -versio Googlen viimeisimmillä omilla Pixel-herkuilla sekä Gemini Live -tekoälyominaisuuksilla. Varustukseen kuuluu myös mm. Circle to Search -haku, Pixel Studio -kuvanluontisovellus, Googlen ilmainen VPN sekä Googlen omat puheluavustusominaisuudet. Google lupaa Pixel 9a:lle seitsemän vuoden päivitystuen sekä Pixel Drop -ominaisuuspäivitykset.

Google Pixel 9a:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, 186 g

Rakenne: Gorilla Glass 3 -etulasi, alumiinirunko, muovikomposiittitakakuori

Suojaus: IP68

Näyttö: 6,3” 2400×1080 OLED, HDR, adaptiivinen 60-120 Hz, 2700 nitin pistemäinen kirkkaus

Google Tensor G4 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5X RAM

128 tai 256 Gt UFS 3.1 tallennustilaa

5G Sub-6 GHz (n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78/79), nano-SIM&eSIM

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Dual Band GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Takakamera 48 megapikselin pääkamera (1/2” sensori, 0,8 µm pikselit), f1.7, Dual Pixel PDAF, OIS 13 megapikselin ultralaajakulma (1/3,1″ sensori) f2.2, 120° kuvakulma

Etukamera 13 megapikseliä, f2.2, 1,12 µm pikselikoko, 96 asteen kuvakulma

stereokaiuttimet 2 mikrofonia

Akku ja lataaminen: 5100 mAh Li-Po, USB-C 3.2, up to 23 W USB PD 3.0, 7,5 W langaton Qi-lataus

Android 15 (7 vuoden versio- ja tietoturvapäivitykset + Pixel Drop -päivitykset)

Pixel 9a tulee myyntiin huhtikuun alkupuolella DNA:n, Elisan, Gigantin ja Googlen oman kaupan kautta – tarkempaa päivämäärää ei ole vielä tiedossa. 128 Gt muistivariantin suositushinta on 579 euroa ja 256 Gt:n version 679 euroa, eli hinnat ovat nousseet 30-60 euroa edellisestä sukupolvesta. Värivaihtoehdot ovat muuttuneet osittain ja tarjolla on nyt tummanharmaa Obsidian, vaaleanbeige Porcelain, vaaleanpunainen Peony ja vaaleanvioletti Iris.

Lähde: Google, sähköpostitiedote