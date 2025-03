Nuc 15 Pro+ on saanut lähinnä prosessoripäivityksen edelliseen sukupolveen nähden, kun taas Ascent GX10 AI:ta mainostetaan ”supertietokoneeksi” kompaktissa koossa.

Alun perin Intelin NUC- eli Next Unit of Computing -minitietokoneet ovat nykyisin Asuksen nimen alla ja valmistajan uusin 0,7-litrainen NUC 15 Pro+ -malli muistuttaa pitkälti sen joulukuussa julkistamaa NUC 14 Pro AI -mallia päivitetyllä prosessorilla. Uutuudessa on variantista riippuen Intelin 200H-sarjan Core Ultra 5-, 7- tai 9 -prosessori Intel Arc -grafiikkasuorittimella, kun edellisessä sukupolvessa oli 200V-sarjalaiset Core Ultrat. Tukea DDR5-RAM-muistille on 96 gigatavuun asti ja M.2 SSD -tallennustilalle 2 teratavuun asti. Käyttöjärjestelmäksi on tarjolla Windows 11, Ubuntu 24.04 LTS tai RedHat Enterprise Linux. Tietokoneesta tulee saataville myös barebone-malli ilman käyttöjärjestelmää tai asennettuja RAM-muisteja.

NUC 15 Pro+ tukee myös Wi-Fi 7:ää sekä Bluetooth 5.4:ää ja liitäntäpuolelta löytyy mm. kaksi HDMI 2.1- ja Thunderbolt 4 -liitäntää.

Ascent GX10 AI on Asuksen kompakti ”supertietokone” tekoälytehtäviin ja siinä on NVIDIAn 1000 TFLOPSin tekoälysuorituskykyyn FP4-tarkkuudella yltävä GB10 Superchip -piiri, joka nähtiin jo tammikuun CES-messuilla Project DIGITS -tietokoneessa. Sittemmin Project DIGITS -työnimi on vaihtunut DGX Sparkiksi. GB10 Superchipissä on 20 Arm-ytimen Grace-prosessori ja NVIDIAn Blackwell-grafiikkasuoritin yhdistettynä toisiinsa NVLink-C2C-linkillä kaistanleveyden kasvattamiseksi. Lisäksi Ascent GX10 AI:ssa on peräti 128 Gt RAM-muistia.

Ascent GX10 AI:n tekoälysuorituskyvyn hahmotusmielessä esimerkiksi NVIDIAn uudessa GeForce RTX 5070 -erillisnäytönohjaimessa vastaava lukema on 988 TFLOPsia samalla FP4-tarkkuudella.

Tarkempia saatavuus- ja hintatietoja uusista minitietokoneista ei Asuksen tiedotteissa kerrottu.

Lähde: Asus (1, 2)