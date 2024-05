Google julkaisi odotetusti Pixel 8a -älypuhelimen

Pixel-malliston edullisinta päätä edustava 8a perustuu tällä kertaa samaan uusimman sukupolven Tensor G3 -järjestelmäpiiriin, kuin kalliimmat 8-sarjan sisaruksensakin.

Google on julkaissut jo useissa vuodoissa esiintyneen Pixel 8a -älypuhelimen. Valitettavasti Google jatkaa huhuista huolimatta edelleen tutulla linjallaan, eikä yhtiön puhelimia saa virallisia reittejä Suomesta. Epäilemättä myös Pixel 8a tulee kuitenkin löytämään tiensä kotimaan kamaralle tavalla tai toisella epävirallisempia teitä.

Google Pixel 8a on vähemmän yllättäen aiempien vuotojen mukainen ilmestys. Puhelimen muotokieli noudattaa isoveljeä selvästi edeltäjämallia pyöristetympine kulmineen. Puhelimen takakannen yläosassa kulkee edelleen koko puhelimen levyinen kamerasaareke, jossa kaksoiskamera on sijoitettu vasemmalle ja LED-salama oikealle. Puhelimen runko on alumiinia ja takakansi muovia.

Näyttökoko on pysynyt edeltäjämallin tapaan melko kompaktissa 6,1 tuumassa, mutta maksimivirkistystaajuutta on nostettu 120 hertsiin ja sen kehutaan yltävän 40 % korkeampaan maksimikirkkauteen. Järjestelmäpiirinä toimii sama Tensor G3, joka on käytössä myös kalliimmissa viime syksynä julkaistuissa Pixel 8 -malleissa. Uutena vaihtoehtona tarjolle tulee 256 Gt tallennustila. Kaikki kamerat ovat pysyneet teknisesti samoina edeltäjämallista. Akun kapasiteetti on sen sijaan kasvanut runsaat 100 mAh.

Kuten nykytrendeihin sopii, tekoäly on vahvana teemana myös Pixel 8a:ssa. Mukana on esimerkiksi valokuvaukseen kätevä Best Take, jossa tekoäly poimii ryhmäkuvaan kaikille parhaat ilmeet sarjasta kuvia, Magic Editor mahdollistaa kohteiden liikuttelun, skaalaamisen ja monta muuta temppua. Videopuolelle tarjolla on puolestaan Audio Magic Eraser, jolla saa pyyhittyä ikävät riitasoinnut videoista. Päivitystukea on tarjolla kalliimmista Pixel-malleista tutut 7 vuotta sekä Android-versioiden että tietoturvakorjausten osalta.

Google Pixel 8a:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat ja paino: 152,1 x 72,7 x 8,9 mm, 188 g

Rakenne: Gorilla Glass 3 -etulasi, alumiinirunko, muovinen takakuori

Näyttö: 6,1” 2400×1080 OLED, HDR, 120 Hz, 2000 nitin pistemäinen kirkkaus

Google Tensor G3 1x 3 GHz X3 4x 2,45 GHz A715 4x 2,15 GHz A510 10-core 890 MHz Immortalis-G715 1,1 GHz Rio TPU Titan M2 -tietoturvapiiri

8 Gt LPDDR5X RAM

128 tai 256 Gt UFS 3.1 tallennustilaa

Yhteydet: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Takakamera 64 megapikselin pääkamera (1/1,73” sensori, 0,8 µm pikselit, f/1.9, PDAF, OIS) 13 megapikselin ultralaajakulma (f/2.2, 120° kuva-ala, 1,12 µm pikselit)

Etukamera 13 megapikseliä (f/2.2, 1,12 µm pikselit)

Akku ja lataaminen: 4492 mAh Li-Po, USB-C 3.2, 18 W USB PD 3.0, 7,5 W langaton lataus

Android 14 (7 vuoden versio- ja tietoturvapäivitykset)

Pixel 8a tulee saataville mustanpuhuvana Obsidian-, sinisenä Bay-, vihreänä Aloe- ja luonnonvalkeana Porcelain-versiona. Sen suositushinta Euroopassa on 549 euroa 128 Gt:n mallille ja 609 euroa 256 Gt:n mallille.

Lähde: Google