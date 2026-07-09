Google on vahvistanut järjestävänsä uusien Pixel-puhelintensa julkistustilaisuuden 12. elokuuta New Yorkissa. Kutsun tapahtumaan on saanut mm. Mark Gurman Bloomberg-lehdestä. Suomessa ajankohta on yhdeltä yöllä 13. elokuuta.
Google Pixel event – August 12 pic.twitter.com/Veo1RCJN7j
— Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2026
Odotettujen Pixel 11-, Pixel 11 Pro-, Pixel 11 Pro XL- ja Pixel 11 Pro Fold -laitteiden hintoja on myös vuodettu. Raporttien mukaan 256 gigatavua tallennustilaa tulee ensimmäistä kertaa koko neljän laitteen mallistoon lähtöhintaisiin variantteihin, kun taas viime vuoden Pixel 10 ja Pixel 10 Pro lähtivät 128 Gt:sta ylöspäin.
Pixel 11 -malliston vuodetut lähtöhinnat:
- Pixel 11 – 999 €
- Pixel 11 Pro – 1199 €
- Pixel 11 Pro XL – 1399 €
- Pixel 11 Pro Fold – 1999 €
Huhujen mukaan lähtöhintojen korotus Pixel 10 -mallistoon nähden jäisi siis 10–50 euroon Pixel 11:n ja Pixel 11 Pron kasvaneesta minimitallennustilasta huolimatta. Alla kattavampi taulukko vuodetuista Euroopan-hinnoista:
Google ei vielä itse ole virallisesti paljastanut Pixel 11 -malliston hinnoittelua.
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