Samsung on ilmoittanut järjestävänsä tämän kesän Galaxy Unpacked -julkaisutapahtumansa 22. heinäkuuta Lontoossa. Tilaisuuden iskulause on ”A New Shape Unfolds”, eli ”Uusi muoto avautuu”, joka todennäköisesti viittaa Samsungin uuteen leveämpään Galaxy Fold -älypuhelinmalliin.

Samsung on tyypillisesti julkaissut kesän Galaxy Unpacked -tilaisuudessaan uudet taittuvanäyttöiset Galaxy Z Fold- ja -Flip-puhelimensa, uudet Galaxy Watch -älykellonsa sekä uudet avoimet Galaxy Buds Able -nappikuulokkeet. On myös hyvin mahdollista, että tilaisuudessa nähdään Samsungin Galaxy Glasses -älylasit.

Puhelinpuolelle odotetaan useiden huhujen pohjalta täysin uutta, muodoltaan ”neliskanttisemman leveämpää” Galaxy Z Fold Wide -mallia, joka saatetaan lopulta julkaista Galaxy Z Fold8 -nimellä, kun taasen Fold7:n seuraaja saataa kantaa Fold8 Ultra -nimeä. Kolmantena mallina on luvassa simpukkamallinen Flip8. Kellopuolelle odotetaan Watch Ultra 2 -huippumallia sekä Watch9-malleja uudistetulla muotoilulla, suuremmalla akulla ja uudella piirillä.

Samsung striimaa tapahtuman livenä YouTubessa 22. heinäkuuta alkaen klo 16 Suomen aikaa.

Lähde: Samsung (1)(2)

Flip8 Fold8 Galaxy Unpacked Samsung Watch9