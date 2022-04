Googlen huhuttu Pixel Watch -älykello vuotokuvissa

Vuotokuvat ovat peräisin Yhdysvalloissa väitetysti ravintolaan unohdetusta laitteesta.

Googlen pitkään huhutusta Pixel Watch -älykellosta on vuotanut nyt ensimmäisiä valokuvia. Vuodot ovat peräisin laitteesta, joka on väitetysti unohtunut ravintolaan Yhdysvalloissa ja kuvat on vuodettu Android Central -sivustolle.

Kuvien perusteella Pixel Watch on pyöreä kello huomattavan pyöristetyllä rakenteella. Kellon yläpuolta peittävä näytön suojalasi vaikuttaisi kaareutuvan lähes kellon rakenteen keskivaiheille saakka ja runko itsessään vaikuttaisi olevan metallia. Kellon oikealla kyljellä lepää kruunupainike ja ainakin yksi tavanomainen painike.

Kellon hihna muistuttaa ulkoisesti huomattavan paljon Applen Watch-kelloissaan käyttämää urheiluranneketta. Mielenkiintoisena huomiona rannekkeen kiinnityskohdissa itse kellossa vaikuttaisi olevan jonkinlaiset kontaktipinnit.

Kellon käynnistäminen ei kuvat vuotaneen lähteen mukaan valitettavasti onnistunut Googlen logoa pidemmälle.

Googlen uskotaan julkaisevan Pixel Watch -älykellon virallisesti I/O-tapahtumassaan 11.–12. toukokuuta.

Lähde: Android Central