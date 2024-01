Lippulaivamallissa on ilmeisesti noin 6,5-tuumainen näyttö ja tuttu vaakamallinen kameramoduuli.

Tietotekniikkasivusto MySmartPrice on esitellyt yhteistyössä pitkän linjan tietovuotaja OnLeaksin kanssa renderöintikuvia ja videon Googlen tulevasta Pixel 9 Pro -lippulaivaälypuhelimesta. Tulossa on tiettävästi myös hieman Pro-mallia karsitumpi Pixel 9. Google julkaisi nykyisen Pixel 8 -mallistonsa viime vuoden lokakuussa.

Vuotokuvista nähdään, että Pixel 9 Pron noin 6,5-tuumainen näyttö on hyvin ohutreunainen ja siinä on etukameralle erillinen aukko. Etukamera ei siis ”sulaudu” puhelimen yläreunaan. Puhelimen reunus on iPhonen tapaan tasainen ja virta- ja äänenvoimakkuuspainikkeet on sijoitettu oikealle reunalle. Alareunassa on USB-C-liitäntä, SIM-korttikelkkapaikka sekä mikrofoni. Yläreunasta löytyy mmWave-antennin suojus ja toinen mikrofoni.

Mitoiltaan Pixel 9 Pro on vuotojen mukaan 162,7 x 76,6 x 8,5 mm (P x L x K) ja kameramoduulin kanssa laitteen korkeus kasvaa 12 mm:iin. Kolmen linssin kameramoduulin arvellaan tukevan muun muassa mukautuvaa aukkoa.

Googlen Pixel 9 -mallistoa on huhuiltu saapuvaksi vuoden 2024 toisella puoliskolla, mutta virallisia tietoja asiasta ei ole.

Lähde: MySmartPrice