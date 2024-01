Khronos julkaisi Vulkan Roadmap 2024:n

Vulkanin Roadmap-julkaisut on tarkoitettu kehittyneemmille näytönohjaimille, josta poimitaan oleellisimmat ominaisuudet kaikilla laitteilla toimiviin Vulkan Core -julkaisuihin.

Useita avoimia rajapintoja hallinnoiva Khronos on myös Vulkan-rajapinnan takana. Nyt järjestö on ilmoittanut saaneensa valmiiksi Vulkan Roadmap 2024 -julkaisun. Vulkan Roadmap -julkaisut on tarkoitettu keskiluokan ja sitä nopeammille näytönohjaimille, kun Vulkan Core -julkaisuihin valikoidaan tärkeimmät ja heikommallakin raudalla toimivat.

Vulkan Roadmap 2024 vaatii taakseen vähintään Vulkan 1.3 -rajapintaa tukevan näytönohjaimen sekä luonnollisesti tuen paitsi edelliselle vuoden 2022 Roadmap-julkaisulle, myös uuden 2024-version vaatimille uusille laajennoksille ja muille ominaisuuksille. Roadmap 2024 -julkaisun vaatimat laajennokset ovat VK_KHR_dynamic_rendering_local_read, VK_KHR_shader_maximal_reconvergence ja VK_KHR_shader_quad_control, joiden lisäksi vaaditaan tuki varjostimien half-float- sekä 8- ja 16-bittisille tarkkuuksille, multi-draw indirect -ominaisuuksille, shader draw parametreille, push descriptoreille ja tuki seitsemälle Descriptor Setille ja kahdeksalle Color Attachmentille.

Missään ei ole tällä haavaa listaa kaikista tuetuista näytönohjaimista, mutta AMD, Arm, Imagination ja NVIDIA ovat jo ilmoittaneet julkaisevansa lähiaikoina Vulkan Roadmap 2024 -yhteensopivat ajurit ominaisuuksia tukeville laitteilleen. NVIDIA nokittaa muut tarjoamalla omat ajurinsa välittömästi ja kertoo niiden tukevan Voltaa ja sitä uudempia arkkitehtuureita.

