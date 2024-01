AMD Fluid Motion Frames kypsyi julkaisukuntoon 24.1.1 -ajureissa

AFMF tuo ruutujen generoinnin mihin tahansa DirectX 11- tai 12 -peliin suoraan ajureiden kautta.

AMD on julkaissut vuoden ensimmäiset ajurinsa ja mahduttanut kerralla julkaisuun enemmänkin uusia ominaisuuksia. Käymme tässä uutisartikkelissa läpi tarkemmin ajureiden uutuusominaisuudet, kuten AMD Fluid Motion Frames- eli AFMF-teknologian.

AFMF on AMD:n ajuritasolla toteutettu Frame Generation -teknologia parantamaan ruudunpäivitysnopeutta. Ominaisuus on ollut aiemmin testikäytössä erillisissä Technology Preview -ajureissa, mutta on nyt todettu valmiiksi parrasvaloihin. Ominaisuus kytketään päälle osana AMD HYPR-RX -teknologiaa.

Teknologia toimii kaikilla DirectX 11- ja 12 -peleillä, mutta joidenkin kilpailullisten pelien kohdalla ominaisuus on kytkettävä erikseen pelikohtaisesti päälle, vaikka ominaisuus muutoin olisikin valittu käyttöön aina. Syynä tähän on teknologian lisäämä input lag -viive, jota Radeon Anti-Lag -ominaisuus kompensoi parhaansa mukaan. Teknologia kytkee itsensä automaattisesti pois päältä tilanteissa, joissa ruudun tapahtumat muuttuvat liikaa väliruudun generoimiseksi. Jos käytössä on jonkinlainen hybridigrafiikkajärjestelmä, eli sekä erillis- että integroitu näytönohjain on samanaikaisesti käytössä, pitää AFMF:n olla tuettuna ruudut näyttävän näytönohjaimen toimesta.

AMD Fluid Motion Frames vaatii virallisesti pelin pelaamista täyden ruudun tilassa, mutta Windows 11 -käyttöjärjestelmällä myös ns. reunattoman ikkunan tilan pitäisi toimia, kunhan käyttöjärjestelmän Ikkunoitujen pelin optimoinnit (Asetukset > Järjestelmä > Näyttö > Grafiikka > Muuta grafiikan oletusasetuksia). Lisäksi V-Sync-ominaisuuden tulee olla kytketty pois päältä ja parhaan kokemuksen takaamiseksi jonkinlaisen vaihtelevan virkistystaajuusteknologian käyttö on suotavaa.

Teknologian voi kytkeä päälle tai pois AMD Software -hallintasovelluksen lisäksi pikanäppäinyhdistelmällä, olettaen että sovelluksen omat näppäinoikotiet ovat käytössä. Väliruutujen kasvattama ruudunpäivitysnopeus ei ole tällä hetkellä useimpien FPS-mittareiden luettavissa, vaan sen nähdäkseen tulee käyttää AMD:n ajureiden tarjoamaa Performance Metrics Overlayta, joka samalla kertoo käytevästi onko teknologia ylipäätään käytössä.

AFMF:n lisäksi AMD toi vuoden ensimmäisiin ajureihin merkittäviä päivityksiä mediapuolelle. AMD Video Upscaling -teknologia skaalaa nimensä mukaisesti videoita korkeammalle resoluutiolle. Ominaisuus toimii DirectX 11 -sovelluksilla, kuten selaimilla ja monilla mediasoittimilla, ja se tukee maksimissaan 4K-resoluutiota. Video Upscaling toimii toistaiseksi vain Radeon RX 7000 -sarjalla, vaikka tiettävästi se pohjaa FidelityFX Super Resolutioniin. Chromium-pohjaiset selaimet saattavat vaatia selain://flags/-sivuilta ’Media Foundation for Clear’ ominaisuuden käyttöönottoa. Ominaisuuden terävöityksen voimakkuutta voi hallita AMD Softwaren Graphics-välilehdeltä.

Lisäksi ajureiden videopuolella on päivitetty CAML- eli Content Adaptive Machine Learning -tekstintunnistus tukemaan 4K-resoluutiota tekstien laadun parantamiseksi videoissa, päivitetty AVC-, HEVC- ja AV1-koodekkeja tarjoamaan entistä parempaa pakkausjälkeä. AMD työskentelee myös aktiivisesti ulkopuolisten kehittäjien kanssa tuodakseen tuen uusille ominaisuuksille entistä laajemmalle.

