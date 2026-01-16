Molemmat piireistä luottavat kahdeksan "Big Core" -ytimen strategiaan, mutta eri ytimillä ja teholuokissa.

MediaTek on täydentänyt järjestelmäpiirimallistoaan kahdella uudella lippulaivaluokkaan ja premiumpuhelimiin suunnitellulla mallilla. Käytännössä toinen piireistä vaikuttaisi kuitenkin lähinnä uudelleen nimetyltä aiemmalta lippulaivalta, eikä toisenkaan kohdalla erot aiempaan ole suuren suuria.

MediaTek Dimensity 9500s on TSMC:n N3E-prosessilla valmistettava järjestelmäpiiri, jonka ominaisuuslistauksesta käy nopeasti ilmi piirin olevan todellisuudessa uudelleen lämmitelty Dimensity 9400+. Järjestelmäpiirissä on käytössä yksi 3,73 GHz:n Cortex-A925, kolme Cortex-X4- ja neljä Cortex-A720 -ydintä sekä Immortalis-G925-grafiikkaohjain.

Järjestelmäpiirin NPU-tekoälykiihdytin on tiettävästi täysin sama, kuin ennenkin ja samaa voidaan tiettävästi sanoa myös Imagiq-kuvaprosessorista, joka tukee mm. Dolby Vision HDR -videotallennusta. Langattomien yhteyksien saralla piiri tukee Wi-Fi 7- ja Bluetooth 5.4 -standardeja ja paikannuksen puolella ovat tuettuina kaikki yleisimmät teknologiat. Modeemi tukee 5G Release-17 -standardia ja MediaTek 5G UltraSave 4.0 -virransäästöteknologiaa.

Dimensity 8500 on hyvin lähellä edeltävää 8400-piiriä. Vanhemmalla 4 nanometrin luokan prosessilla valmistettavassa piirissä käytetään kahdeksaa Cortex-A725-ydintä, joista nopein toimii 3,4 GHz:n, kolme seuraavaa 3,2 GHz:n ja loput neljä 2,2 GHz:n maksimikellotaajuudella, mikä on kaikkien osalta hieman enemmän, kuin aiemmin. Grafiikkaohjaimen virkaa toimittaa Mali-G720 MC8, jossa on käytössä yksi ydin enemmän kuin 8400:n vastaavassa. Tekoälykiihdytin on molemmissa sama MediaTek NPU 880.

Järjestelmäpiirin muistiohjain tukee parhaimmillaan 4-kanavaista LPDDR5X-muistia ja tallennustila saa olla UFS 4 -standardia. Langattomista yhteyksistä on tuettuina Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.4, paikannuspalveluista kaikki yleisimmät kuten isoveljelläänkin. 5G-yhteydet ovat tuettuina kahdella samanaikaisesti aktiivisella SIM-kortilla ja vanhemman sukupolven UltraSave 3.0+ -teknologialla.

Lähde: MediaTek